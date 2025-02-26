Роналду сделал особый подарок финскому шеф-повару

Рождественские каникулы Роналду провел в Лапландии, где кейтеринговая компания Растаса занималась готовкой для него. В итоге Растас и его деловой партнер Теему Коркалайнен были приглашены в течение недели поработать на футболиста и его семью в Саудовской Аравии, где Роналду играет за эр-риядский клуб "Аль-Наср".

Теперь Растас вернулся домой. В аэропорту Хельсинки его встречали члены семьи и журналисты. "Очень приятная и хорошо организованная поездка. Нам удалось сделать несколько интересных вещей. Это действительно особенный опыт", - рассказал Растас в интервью изданию Ilta-Sanomat.

По словам Растаса, его удивило высокое качество местных продуктов. "Я никогда раньше не был в Саудовской Аравии и, отправляясь туда из Финляндии, был настроен немного скептически. Но какие там замечательные продукты, свежие фрукты и овощи! Я давно не видел ничего подобного", - отметил Растас.

Оба финна также получили особый подарок от Роналду - по шесть футбольных рубашек с автографом звезды. "Это очень приятный жест. Я подумал, что не стоит отдавать их детям", - с юмором отметил Растас.

Роналду высоко ценит финскую кухню. "Я заметил это, когда он приехал в Лапландию. Диета для Роналду очень важна, он вкладывает в нее много сил. Он ценит финские продукты, здоровую пищу и вкус", - поделился Растас, который хочет работать с Роналду в будущем: "Скажем так, это обоюдное желание. Посмотрим, как мы сможем договориться".

Роналду, которому несколько недель назад исполнилось 40 лет, с 2023 года выступает за "Аль-Наср" в Премьер-лиге Саудовской Аравии.

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