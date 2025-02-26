Появились интересные слухи о планах Месси на будущее

Месси уже два года выступает за команду США "Интер Майами".

Аргентинец покинул "Барселону" летом 2021 года, чтобы присоединиться к именитому французскому клубу "Пари Сен-Жермен" (PSG). Этот шаг шокировал футбольный мир, ведь считалось, что восьмикратный обладатель "Золотого мяча" проведет всю свою карьеру в каталонском клубе.

По словам Кандаля, Месси сам рассказал журналисту о своем намерении вернуться.

"Я не могу завершить карьеру, не сыграв на новом стадионе "Камп Ноу", - приводит Кандаль слова Месси. Легендарный стадион "Камп Ноу" в настоящее время находится на реконструкции, которая должна завершиться летом 2026 года.

🚨 Leo Messi wants to return to Barcelona and play at the new stadium. 🇦🇷😱



The Spanish giants are already studying the possibility of bringing him back this summer. 🤯



The Argentine is said to have declared: "I can’t stop without having first played at the new Camp Nou."… pic.twitter.com/dDS9JEQJfE — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 25, 2025

Однако, как отмечает издание Aftonbladet, комментарии Месси могут означать, что он вернется в Барселону в качестве игрока, но в составе другой команды. Нынешний клуб Месси "Интер Майами" может провести товарищеский матч с "Барселоной".

В прошлом году Месси заявил, что планирует завершить карьеру в Майами. Летом 2023 года он подписал контракт с "Интером" на 2,5 года. Срок действия контракта истекает в конце 2025 года, но есть возможность продлить его еще на год.

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