Электронное письмо содержит ссылки на платформу e-CSDD, на которой якобы можно ознакомиться с принятым решением и осуществить оплату штрафа. Оригинальная ссылка на платформу e-CSDD - e.csdd.lv однако указанные в письме мошенников ссылки ведут не на e.csdd.lv, а на e.csdd.gov.lv или другой похожий сайт.

Содержание электронного письма очень похоже на то, что обычно CSDD рассылает водителям в связи с денежными штрафами по делам об административных нарушениях. Указанные поддельные ссылки на e-CSDD ведут на визуально идентичную платформу e-CSDD, на которой можно пройти аутентификацию с помощью поддельных средств аутентификации интернет-банка.

CSDD обращает внимание общественности, что нужно многократно убедиться в правильности ссылки, ведет ли она на оригинальный сайт, и отмечает, что реальный адрес e-CSDD - e.csdd.lv, а не, например, e.csdd.gov.lv, e-csdd.lv, e.csbb.lv, e.csdd.com и т.д.

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CSDD призывает людей быть осторожными и проверять информацию на e.csdd.lv, не используя указанные в письме ссылке.

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