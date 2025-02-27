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Часть жителей жилого дома лишили парковки во дворе: законно ли это?

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Знак "Остановка запрещена"
Знак "Остановка запрещена" Фото: Artūrs Arājs/LETA

В одном из жилых домов в центре Риги разгорелся конфликт между жильцами из-за парковочных мест. Группа активных собственников решила запретить посторонним парковаться во дворе дома, но заодно фактически лишила мест и тех соседей, которые не участвовали в собрании. TVNET+ разбирался, что это - самоуправство или новая реальность рижских дворов.

"Собрался кворум - 50%+1 голос, проголосовали, большинство было "за". В целом инициатива нормальная, в рамках закона, можно было бы даже поблагодарить активистку за проделанную работу.

Но в протоколе собрания появилась приписка, что получить пропуска от предприятия Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), которое должно их выдавать по правилам, могут только те, кто присутствовал на собрании", - поделился возмущенный житель Андрей.

В Rīgas namu pārvaldnieks, которое управляет этим домом, объяснили...

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