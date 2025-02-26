Мэр Риги поручил увеличить финансирование на безопасность и гражданскую оборону

Как Кирсис заявил на пресс-конференции в среду, есть вещи, которые никто другой, кроме самоуправления, не сделает, и на них не будут выделяться средства из оборонного бюджета государства, например, на оборудование убежищ и расширение системы видеонаблюдения.

Кирсис отметил, что скоро состоятся муниципальные выборы и новая дума может принять другое решение, однако, если не начать работать над этим сейчас, в последний момент уже ничего нельзя будет изменить.

В этом году для этих целей в бюджете столичного самоуправления выделено около 2,1 %, или более 35 млн евро.

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