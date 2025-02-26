Ср, 26.02.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи

Мэр Риги поручил увеличить финансирование на безопасность и гражданскую оборону

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Мэр Риги Вилнис Кирсис
Мэр Риги Вилнис Кирсис Фото: Ieva Leiniša/LETA

Мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство") поручил финансовому департаменту при разработке бюджета самоуправления на следующий год выделить 5% на безопасность и гражданскую оборону.

Как Кирсис заявил на пресс-конференции в среду, есть вещи, которые никто другой, кроме самоуправления, не сделает, и на них не будут выделяться средства из оборонного бюджета государства, например, на оборудование убежищ и расширение системы видеонаблюдения.

Кирсис отметил, что скоро состоятся муниципальные выборы и новая дума может принять другое решение, однако, если не начать работать над этим сейчас, в последний момент уже ничего нельзя будет изменить.

В этом году для этих целей в бюджете столичного самоуправления выделено около 2,1 %, или более 35 млн евро.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх