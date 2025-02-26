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Сын Виталия Кличко ростом 216 см дебютировал в сборной Украины

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Максим Александр Кличко
Максим Александр Кличко Фото: FIBA.com

Сын легенды бокса и нынешнего мэра Киева Виталия Кличко 19-летний Максим Александр Кличко дебютировал в сборной Украины по баскетболу. В матче квалификационного турнира "Евробаскета-2025" против Португалии он набрал семь очков. Впрочем, сборная Украины, которой руководит латвийский тренер Айнар Багатскис, на финальный турнир не квалифицировалась.

Максим Александр Кличко играет на позиции центрового, которая идеально подходит его росту. Он провел на площадке девять минут и набрал семь очков, сделал два подбора, блокировал один бросок, а его показатель +/- составил 10.

19-летний баскетболист реализовал оба двухочковых броска и три из четырех штрафных.

Сборная Украины под руководством Багатскиса не смогла квалифицироваться на финальный турнир чемпионата Европы. Несмотря на то, что в последнем матче Украина со счетом 88:60 обыграла Португалию, надежд на поездку на чемпионат Европы уже не было. Украина проиграла пять предыдущих матчей.

Украина не смогла квалифицироваться на чемпионат Европы впервые с 2009 года. С 2011 по 2022 годы лучшим достижением сборной было шестое место в 2013 году, что стало лучшим результатом в истории Украины.

Максим Александр Кличко выступает за молодежную команду "Монако". Его рост составляет 216 сантиметров, он считается талантливым молодым баскетболистом. В этом сезоне в 14 матчах он в среднем набирал 5,4 очка, делал 3,1 подбора и отдавал 3,1 результативных передач.

Его отец Виталий Кличко - бывший чемпион мира по боксу среди тяжеловесов. Рост отца баскетболиста - 201 сантиметров. Кличко-старший был известен своими сильными ударами, более 87% своих боев он заканчивал нокаутом.

С 2014 года 53-летний Кличко занимает пост мэра Киева. Его младший брат Владимир Кличко также был профессиональным боксером.

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