Максим Александр Кличко играет на позиции центрового, которая идеально подходит его росту. Он провел на площадке девять минут и набрал семь очков, сделал два подбора, блокировал один бросок, а его показатель +/- составил 10.

19-летний баскетболист реализовал оба двухочковых броска и три из четырех штрафных.

Сборная Украины под руководством Багатскиса не смогла квалифицироваться на финальный турнир чемпионата Европы. Несмотря на то, что в последнем матче Украина со счетом 88:60 обыграла Португалию, надежд на поездку на чемпионат Европы уже не было. Украина проиграла пять предыдущих матчей.

Украина не смогла квалифицироваться на чемпионат Европы впервые с 2009 года. С 2011 по 2022 годы лучшим достижением сборной было шестое место в 2013 году, что стало лучшим результатом в истории Украины.

Максим Александр Кличко выступает за молодежную команду "Монако". Его рост составляет 216 сантиметров, он считается талантливым молодым баскетболистом. В этом сезоне в 14 матчах он в среднем набирал 5,4 очка, делал 3,1 подбора и отдавал 3,1 результативных передач.

Его отец Виталий Кличко - бывший чемпион мира по боксу среди тяжеловесов. Рост отца баскетболиста - 201 сантиметров. Кличко-старший был известен своими сильными ударами, более 87% своих боев он заканчивал нокаутом.

С 2014 года 53-летний Кличко занимает пост мэра Киева. Его младший брат Владимир Кличко также был профессиональным боксером.

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