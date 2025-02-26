В возрасте 39 лет скончалась американская актриса Мишель Трахтенберг

Мать Трахтенберг нашла Мишель мертвой в среду в ее квартире в Нью-Йорке.

"Подозрений в совершении преступления нет", - говорится в сообщении полиции Нью-Йорка; там же отмечается, что расследование продолжается. Официальную причину смерти Трахтенберг установят судмедэксперты.

Источник сообщил новостному агентству АВС, что недавно актрисе была проведена трансплантация печени и, возможно, возникли осложнения. Считается, что Трахтенберг умерла естественной смертью.

Мишель Трахтенберг 1985 года рождения стала знаменитой в начале 2000-х годов, когда снялась в телевизионном сериале "Баффи - истребительница вампиров". Кроме того, она известна по сериалу "Сплетница".

Она также снялась в таких фильмах, как "Евротрип" и "Папе снова 17".

michelle trachtenberg has sadly passed away at the age of 39. rest in peace. pic.twitter.com/MQQkoeITKM — 2000s (@PopCulture2000s) February 26, 2025

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!