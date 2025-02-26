Мошенники используют искусственный интеллект: мать получила звонок с голосом дочери

"Примерно в полдень я получила звонок, когда дочь была в школе. Голос был как у нее - она плакала и сказала: "Мама, наконец я до тебя дозвонилась! Казалось, что что-то произошло", - рассказала Евгения, которая быстро поняла, что могла стать жертвой мошенников.

Осознавая серьезность ситуации, она сразу же попыталась дозвониться до дочери, но ребенок не отвечал. Тогда она позвонила учительнице, но ответа не было и от нее. "В тот момент мне показалось, что дочь похищена. Голос и тембр были так похоже! Как они могут так точно имитировать?"

В основе такой схемы мошенничества - искусственный интеллект, который может воспроизводить голоса людей. Несмотря на то, что Евгения быстро выяснила правду - дочь сама позвонила на перемене и подтвердила, что все в порядке - этот случай готовит о серьезной проблеме: как родители могут быстро проверить безопасность своего ребенка, если в школе нельзя пользоваться мобильным телефоном?