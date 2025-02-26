Евгения получила тревожный звонок с неизвестного номера - в трубке звучал голос его дочери, которая, плача, попросила о помощи, сообщает передача 4.studija Латвийского телевидения.
Мошенники используют искусственный интеллект: мать получила звонок с голосом дочери
"Примерно в полдень я получила звонок, когда дочь была в школе. Голос был как у нее - она плакала и сказала: "Мама, наконец я до тебя дозвонилась! Казалось, что что-то произошло", - рассказала Евгения, которая быстро поняла, что могла стать жертвой мошенников.
Осознавая серьезность ситуации, она сразу же попыталась дозвониться до дочери, но ребенок не отвечал. Тогда она позвонила учительнице, но ответа не было и от нее. "В тот момент мне показалось, что дочь похищена. Голос и тембр были так похоже! Как они могут так точно имитировать?"
В основе такой схемы мошенничества - искусственный интеллект, который может воспроизводить голоса людей. Несмотря на то, что Евгения быстро выяснила правду - дочь сама позвонила на перемене и подтвердила, что все в порядке - этот случай готовит о серьезной проблеме: как родители могут быстро проверить безопасность своего ребенка, если в школе нельзя пользоваться мобильным телефоном?
Заместитель директор департамента контроля Государственной службы качества образования Максим Платонов пояснил, что в каждой школе свои правила использования мобильных телефонов. С 31 мая 2025 года в силу вступит единое регулирование - ученикам 1-6 классов будет запрещено использовать телефон в школе, за исключением случаев, когда это предусмотрено педагогом в рамках учебного процесса.
Чтобы родители могли в чрезвычайной ситуации дозвониться до ребенка, школа должна установить ответственное лицо, которому можно будет позвонить.
"В некоторых школах это классный руководитель, однако он может быть на уроке. В других местах эту роль выполняет зауч или заместитель. Родители должны знать, кто является этим лицом в конкретной школе", - пояснил Платонов.
В школе дочери Евгении такого контактного лица установлено не было, и этот случай подчеркивает проблему того, как технологические достижения могут использоваться не по назначению. Мошенники все чаще используют искусственный интеллект для создания убедительных ложных звонков, которые могут обмануть даже самых осторожных родителей.
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