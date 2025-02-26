Жители Золитуде борются с вторжением крыс: сможет ли RNP решить проблему?

"В нашем доме поселились крысы. С осени мы - весь дом, 16 этажей, на каждом по 6 квартир - просим Rīgas namu pārvaldnieks решить эту проблему. Получали только обещания и отговорки, что все будет сделано. Но крысы лишь размножаются", - рассказала передаче жительница дома Агита.

Городские крысы выносливы и быстро размножаются — при благоприятных условиях одна крыса-мать может произвести на свет более 1000 детенышей в год. Жители обеспокоены тем, что проблема выходит из-под контроля, однако в Rīgas namu pārvaldnieks утверждают, что никаких изменений в статистике популяции крыс не наблюдается.

Глава отдела по общественным отношениям и маркетингу Rīgas namu pārvaldnieks Инита Кабанова отмечает, что предприятие принимает превентивные меры: "То, что мы делаем - в каждом доме раз в три месяца превентивная дератизация, раз в шесть месяцев - превентивная дезинсекция".

По данным предприятия, дератизация на улице Анниньмуйжас была проведена совсем недавно - 3 февраля. Однако жители указывают, что она не дала результата, так как часть крыс выжила и стала устойчивой к применяемым методам.

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