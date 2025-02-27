Госполиция разыскивает пропавшую Владлену Юркяне 2010 года рождения, которая в среду, 26 февраля, около 13:45 ушла из школы в Риге на улице Кр. Барона и ее местонахождение до сих пор неизвестно.
Госполиция ищет пропавшую в Риге школьницу
Приметы девочки: рост 150 см, среднего телосложения, светлые волосы до плеч. На ней была черная куртка длиной до колен, светлая джинсовая юбка и белые сапоги.
Госполиция призывает ознакомиться с фотографией девочки и всех, кто располагает информацией о ее местонахождении, отозваться, позвонив по телефону 112.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!