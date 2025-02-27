В Госполиции сообщили агентству LETA, что в настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Как ранее сообщалось, Лазарев был объявлен в розыск, так как его не удавалось найти по указанным адресам.

Приговор мужчине был вынесен в апреле прошлого года. Верховный суд (ВС) отказался возбуждать кассационное производство по этому делу.

Ранее суд первой инстанции признал Лазарева виновным и приговорил его к условному наказанию в соответствии со статьей 55 Уголовного закона. Окружной суд, рассматривая апелляционную жалобу, отменил решение Рижского городского суда о применении условного наказания.

Первоначально летом 2023 года прокуратура за нападение на молодого человека назначила Лазареву 200 часов общественных работ. Достичь такого соглашения удалось потому, что обвиняемый признал свою вину и выплатил потерпевшему требуемую компенсацию морального вреда - 6034 евро.

Однако адвокат молодого человека обжаловал решение прокурора, Генеральная прокуратура отменила постановление прокурора об указанном наказании, а уголовное производство было возобновлено.

Как сообщалось, 20 мая 2022 года от памятника Свободы до парка Узварас в Пардаугаве прошел марш "За освобождение от советского наследия". После шествия возле места проведения мероприятия по улице Эдуарда Смильгя Лазарев ехал на автомобиле марки BMW. Он остановил машину и избил молодого человека 2003 года рождения, у которого на плечах был украинский флаг.

Хотя BMW после инцидента уехал с места происшествия, выяснилось, что нападавшим был Валерий Лазарев 1984 года рождения, который и ранее попадал в поле зрения полиции.

Правоохранители нашли машину во дворе частного дома, причем номерные знаки на ней были сменены, чтобы преступник мог скрыть свое местонахождение. Сам злоумышленник скрывался за дымоходом на чердаке своего дома.

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