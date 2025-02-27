КНДР отправила подкрепление в Курскую область России для участия в войне против Украины. Переброска происходила с начала февраля нынешнего года, сообщили в четверг, 27 февраля, южнокорейские новостные агентства со ссылкой на национальную разведку. Как пишет южнокорейское издание JoongAng со ссылкой на многочисленные источники, в период с января по февраль 2025 года КНДР направила в Россию до трех тысяч военнослужащих.

Переброска северокорейских военных на Курский фронт в феврале осуществлялась российскими грузовыми судами и военными самолетами. Туда прибыли мотострелковые, инженерные и разведывательные подразделения, не участвовавшие в боях в прошлом году, заявили источники JoongAng.

Точное число переброшенных в Курскую область северокорейских солдат уточняется. Москва и Пхеньян пока не подтвердили информацию о переброске подкреплений КНДР в Курскую область.

Потери среди северокорейских войск

В начале февраля Сеул заявил, что северокорейские военные, сражавшиеся на стороне российской армии в приграничном регионе Курской области, были, по всей видимости, оттуда выведены. "С середины января дислоцированные в Курской области северокорейские войска, по-видимому, больше не участвуют в боевых действиях", - сообщила Национальная разведслужбы Южной Кореи (NIS). В качестве возможной причины назывались высокие потери среди северокорейских военных.

Ранее украинская армия также сообщала о выводе северокорейских солдат с линии фронта. Осенью 2024 года Украина оценивала размер первой группировки войск КНДР, прибывшей в Курскую область, в 11 тысяч человек. По данным Южной Кореи, на январь 2025-го погибли 300 северокорейских солдат, еще 2,7 тысячи получили ранения.

В начале февраля северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о неизменной поддержке России со стороны армии и народа КНДР.

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