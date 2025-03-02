Комментирует Лусис Как правильно обманывать клиентов

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Но спустя полтора месяца предприятие внезапно присылает электронное письмо с угрозами, что не оплачен какой-то мистический счет на 8,785 евро. Предприятие называть не буду, чтобы ни бросить ни на кого тень подозрений. Но можно сказать, что предприятие выглядит заметно зеленым и всегда настаивает на том, что отличается от остальных и иное.