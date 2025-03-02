Периодически приходится слышать о случаях, когда какое-нибудь предприятие вроде бы случайно, так, по невнимательности, но абсолютно ни в коем случае не осознанно немного обманывает своих клиентов. Какой-нибудь евро туда или сюда - вроде бы мелочь, но вместе, наверное, собирается в красивые цифры.
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Комментирует Лусис ⟩ Как правильно обманывать клиентов
Другими словами - человек в центре обслуживания клиентов предприятия взял на тест домашний рутер, чтобы проверить, функционирует ли он в деревне хоть сколько-нибудь адекватно. Оказалось, что интернет ни черта не тянет, поэтому это устройство в течение указанных в договоре семи дней он добросовестно отвез и сдал. Никто никаких денег не просил, потому что предложенная ознакомительная услуга