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Мужчина приговорен к 18 годам тюрьмы за изнасилование приемной дочери

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Человек в тюрьме
Человек в тюрьме Фото: cunaplus/Shutterstock

Земгальский районный суд приговорил 54-летнего мужчину к 18 годам лишения свободы и трем годам пробационного надзора за изнасилование 12-летней приемной дочери, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Осенью 2018 года обвиняемый находился дома один с малолетней девочкой и, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, дважды совершил в отношении нее действия сексуального характера.

Прокурор выразила удовлетворение постановлением суда и не планирует требовать подготовки полного приговора.

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