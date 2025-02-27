В уходящий рабочий день произошло много важных событий - Сейм концептуально одобрил запрет на туристические поездки в РФ и Беларусь, в центре Риги разгорелся конфликт между жильцами из-за парковочных мест, а RUS TVNET разобрался, как легализовать наличные накопления. Об этих и других новостях четверга, 27 февраля, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 27 февраля ⟩ Какие зарплаты в Латвии, шаг к запрету турпоездок в РФ и Беларусь и новинка от VID
Новости Латвии:
В четверг, 27 февраля, Сейм концептуально поддержал поправки к закону о туризме, предусматривающие запрет для поставщиков туристических услуг на оказание туристических услуг в России и Беларуси.
В прошлом году в Латвии средняя брутто-зарплата, или оплата труда до налогов, за работу на полную ставку составила 1685 евро, что на 9,7%, или 149 евро, больше, чем в 2023 году, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (CSP).
С 1 марта начинается подача годовых деклараций о доходах. Чтобы избежать "зависания" Электронной системы декларации (EDS), когда самые нетерпеливые пользователи массово пытаются войти в систему уже в полночь, Служба государственных доходов (VID) ввела новую функцию.
Ужесточение борьбы с "серой экономикой" всполошило людей, оперирующих наличными деньгами, и вызвало много вопросов. Например, можно ли, не создав проблемы своей семье, достать из тумбочки бабушкины накопления и сделать первый взнос за ипотеку? TVNET+ помогли разобраться в теме специалисты VID и глава бухгалтерской компании Insaiders Марина Антонова.
В одном из жилых домов в центре Риги разгорелся конфликт между жильцами из-за парковочных мест. Группа активных собственников решила запретить посторонним парковаться во дворе дома, но заодно фактически лишила мест и тех соседей, которые не участвовали в собрании. TVNET+ разбирался, что это - самоуправство или новая реальность рижских дворов.
За рубежом:
Отпуск на прекрасных Карибских островах Теркс и Кайкос - это просто мечта: великолепные коралловые рифы в кристально чистой воде и белые песчаные пляжи. Отдыхающие также могут понаблюдать за множеством экзотических диких животных. Именно это и хотела сделать в начале февраля одна канадская туристка. Однако все пошло не так, как планировалось.
В понедельник, 24 февраля, в воздушное пространство Эстонии вошел легендарный стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress. За свою 75-летнюю службу, благодаря своей универсальности и мощи, этот самолет стал настоящей легендой военной авиации, пишет Rus.Postimees.
Президент США Дональд Трамп заявил сегодня, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в пятницу будет подписано соглашение США и Украины "о редкоземельных металлах и других вещах". Эта сделка является главной темой последних недель — без ее заключения Трамп отказывается оказывать поддержку Киеву в войне.
Украинцам было очень сложно противостоять российским планирующим бомбам КАБ, или УМПК, на спутниковом управлении. Однако теперь эффективность их поражения значительно снизилась, потому что украинские радиоглушилки мешают им взаимодействовать с системами спутниковой коррекции, пишет агентство УНИАН со ссылкой на журнал Forbes.
Россия, демонстрируя отсутствие реальных намерений прекратить войну, развязанную ею против Украины, заявила в четверг, 27 февраля, что оккупированные ею территории не могут быть предметом каких-либо переговоров.
Интересное чтиво:
В четверг, 27 февраля, Latvijas pasts открыл новый концептуальный клиентский центр в торговом центре Sāga и выпустил почтовую марку и конверт, посвященные анимационному фильму "Поток".
Актер Джин Хэкмен и его жена, пианистка Бетси Аракава, найдены мертвыми в их доме в пригороде Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Об этом сообщает издание Santa Fe New Mexican со ссылкой на шерифа округа Санта-Фе Адана Мендосу.
Сана Оша, первая жена безвременно ушедшего баскетболиста Яниса Тиммы и мать его сына, дала первое интервью после смерти спортсмена.
Это был еще один насыщенный событиями год для Голливуда: Дэдпул сразился с Росомахой, Блейк Лайвли и Джастин Бальдони подали иски друг против друга, фильм "Головоломка 2" (Inside Out 2) побил кассовые рекорды, а вот сиквел "Джокера" провалился в прокате.
15 февраля стало известно, что Эстонию на конкурсе "Евровидение" в 2025 году представит эпатажный артист Томми Кэш с песней Espresso Macchiato. Оказалось, что на сцене вместе с Кэшем находился и представитель Латвии - известный танцор и педагог Sanchezz из Даугавпилса. TVNET+ нашел Александра, а именно так его зовут, и поговорил с ним.
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