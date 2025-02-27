Главное за 27 февраля Какие зарплаты в Латвии, шаг к запрету турпоездок в РФ и Беларусь и новинка от VID

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Отпуск на прекрасных Карибских островах Теркс и Кайкос - это просто мечта: великолепные коралловые рифы в кристально чистой воде и белые песчаные пляжи. Отдыхающие также могут понаблюдать за множеством экзотических диких животных. Именно это и хотела сделать в начале февраля одна канадская туристка. Однако все пошло не так, как планировалось.

В понедельник, 24 февраля, в воздушное пространство Эстонии вошел легендарный стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress. За свою 75-летнюю службу, благодаря своей универсальности и мощи, этот самолет стал настоящей легендой военной авиации, пишет Rus.Postimees.

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​Президент США Дональд Трамп заявил сегодня, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в пятницу будет подписано соглашение США и Украины "о редкоземельных металлах и других вещах". Эта сделка является главной темой последних недель — без ее заключения Трамп отказывается оказывать поддержку Киеву в войне.

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Украинцам было очень сложно противостоять российским планирующим бомбам КАБ, или УМПК, на спутниковом управлении. Однако теперь эффективность их поражения значительно снизилась, потому что украинские радиоглушилки мешают им взаимодействовать с системами спутниковой коррекции, пишет агентство УНИАН со ссылкой на журнал Forbes.

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Россия, демонстрируя отсутствие реальных намерений прекратить войну, развязанную ею против Украины, заявила в четверг, 27 февраля, что оккупированные ею территории не могут быть предметом каких-либо переговоров.

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