Видео Глава VID: Латвийское общество сильно зависимо от азартных игр

Ранее Шмите-Роке отчитывалась, что VID отправила 99 тысяч уведомлений жителям Латвии о том, что у них расходы превышают задекларированные доходы. Четверть адресатов уже откликнулись на письма и самостоятельно подали уточненные налоговые декларации. Благодаря этому общая сумма, с которой следует платить налог, увеличилась более чем на 9 миллионов евро.

"Один момент, который проявился с этими письмами: латвийское общество, видимо, довольно сильно зависимо от азартных игр. Большие суммы, десятки тысяч евро, у людей появляются потому, что они получили выигрыши в азартных играх", - сообщила глава VID.

Она напомнила, что ее ведомство получает от банков только информацию об обороте по счету, но не о происхождении денег, а также о том, что с выигрыша тоже надо платить подоходный налог, если он превышает 3 тысячи евро за один раз.

Как сообщалось в середине февраля, в реестре лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, в который жители Латвии могут включить себя, чтобы им был закрыт доступ в места азартных игр и на интерактивные сайты, на данный момент зарегистрировались 35 500 человек.

Видео: Интервью Байбы Шмите-Роке на Латвийском радио

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