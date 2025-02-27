Управление по расследованию налоговых и таможенных преступлений Службы государственных доходов (VID) в феврале 2025 года направило в прокуратуру уголовное дело против тринадцати человек по обвинению в уклонении от уплаты налогов, декларировании фиктивных сделок, облагаемых налогом на добавленную стоимость (PVN), а также в легализации преступно полученных средств.
VID передал в прокуратуру дело против 13 человек за уклонение от налогов
В рамках уголовного дела сотрудники Управления налоговой и таможенной полиции VID в конце 2022 года провели процессуальные действия в Риге, Марупском и Кекавском краях, в том числе 19 обысков по местам жительства, в офисах и автомобилях фигурантов дела.
Для обеспечения материальных претензий были наложены аресты на изъятые наличные средства, автомобили участников организованной группы и недвижимое имущество общей стоимостью около 300 тысяч евро.
В ходе досудебного расследования установлено, что организованная группа в период с августа 2021 года по сентябрь 2022 года осуществляла деятельность по продаже различных товаров и услуг реальным предприятиям в Латвии (сделки, облагаемые PVN) и одновременно уклонялась от уплаты PVN в государственный бюджет в крупных размерах.
Для реализации преступной схемы группа проводила фиктивные сделки и указывала их в PVN-декларациях подконтрольных предприятий.
В искусственно созданную схему сделок и денежных переводов были вовлечены более девятнадцати контролируемых группой предприятий, действовавших в таких сферах, как торговля различными товарами, продажа легковых и грузовых автомобилей, а также тракторной техники. В результате государственному бюджету был нанесен ущерб на сумму более 308 264 евро (неуплаченный PVN и налог на прибыль).
Деньги, полученные в результате преступных действий, должны были быть уплачены в государственный бюджет в качестве налогов, однако вместо этого они были переведены на счета фиктивных компаний и физических лиц, находившихся под контролем организованной группы. Таким образом, преступники легализовали незаконно полученные средства на сумму около 220 тысяч евро.
Ответственность за указанные преступления предусмотрена статьями 218, 218.1 и 195 Уголовного закона; в случае самого строгого судебного приговора наказание может достигать 10 или 12 лет лишения свободы.
Согласно статье 19 Уголовного закона, никто не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
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