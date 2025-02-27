VID передал в прокуратуру дело против 13 человек за уклонение от налогов

В рамках уголовного дела сотрудники Управления налоговой и таможенной полиции VID в конце 2022 года провели процессуальные действия в Риге, Марупском и Кекавском краях, в том числе 19 обысков по местам жительства, в офисах и автомобилях фигурантов дела.

Для обеспечения материальных претензий были наложены аресты на изъятые наличные средства, автомобили участников организованной группы и недвижимое имущество общей стоимостью около 300 тысяч евро.

В ходе досудебного расследования установлено, что организованная группа в период с августа 2021 года по сентябрь 2022 года осуществляла деятельность по продаже различных товаров и услуг реальным предприятиям в Латвии (сделки, облагаемые PVN) и одновременно уклонялась от уплаты PVN в государственный бюджет в крупных размерах.

Для реализации преступной схемы группа проводила фиктивные сделки и указывала их в PVN-декларациях подконтрольных предприятий.