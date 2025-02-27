Кыргызстан и Таджикистан обменяются территориями

С момента обретения независимости после распада Советского Союза на границе Кыргызстана и Таджикистана периодически вспыхивали столкновения из-за доступа к воде и природным ресурсам. В сентябре 2022 года в конфликте погибли десятки людей.

В декабре обе страны договорились о демаркации границы, однако до сих пор ни одна из них не заявляла о готовности уступить территории.

Согласно соглашению, Кыргызстан получит около 25 квадратных километров территории Таджикистана в обмен на земли и доступ к совместным водным ресурсам, заявил глава киргизской спецслужбы Камчыбек Ташиев.

"Переговоры достигли финальной стадии, и с сегодняшнего дня о них можно говорить открыто", - заявил Ташиев в парламенте Кыргызстана.

"После рассмотрения в парламенте документ подпишут президенты, затем последует ратификация, и в конечном итоге окончательную версию договора утвердят лидеры двух стран. Между государствами будет подготовлено соглашение", - сообщил Ташиев.

Согласно договору, несколько дорог, на которые претендовали обе стороны, будут объявлены нейтральными и смогут использоваться обеими странами, а также будет упрощен доступ к нефтяным скважинам, сообщил глава киргизской спецслужбы.

Также планируется переселение жителей тех сел, которые подлежат обмену по соглашению. Некоторые из этих сел будут снесены и отстроены заново. Обе страны также договорились об облегчении доступа к зоне вокруг канала, который имеет важное значение для сельского хозяйства, сообщил Ташиев.

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