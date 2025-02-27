21 февраля 2025 года Государственная полиция открыло уголовное производство по части первой статьи 177 Уголовного закона - по факту интернет-мошенничества, совершенного 19 февраля.
Полиция ищет мужчину, который, возможно, связан с телефонным мошенничеством
Потерпевший получил несколько телефонных звонков. Звонившие представлялись сотрудниками различных учреждений, в том числе ложно утверждали, что они из полиции. Поверив мошенникам и следуя их инструкциям, потерпевший установил на свое устройство программу Hop to Desk, после чего злоумышленники получили контроль над его телефоном.
Потерпевшего ввели в заблуждение, сообщив, что ему необходимо заменить банковские карты. Он передал их курьеру, но позже обнаружил, что с карт было снято 6000 евро.
Государственная полиция призывает осмотреть изображенного на фото человека и, если в вашем распоряжении имеется какая-либо информация, которая поспособствует выяснению его местонахождения, просит сообщить об этом, позвонив по номеру телефона 67086205 (в рабочие дни с 08:00 до 16:30) или 112 в любое время!
Полиция напоминает, что лицо не считается виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!