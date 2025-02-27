Умер бывший чемпион мира по шахматам Спасский

В турнире претендентов на звание чемпиона мира в 1966 года Спасский победил Пауля Кереса, Ефима Геллера и рижанина Михаила Таля, но уступил Тиграну Петросяну в матче за звание чемпиона со счетом 11,5:12,5.

В 1969 году, Спасский вновь встретился с Петросяном в поединке за мировую шахматную корону и взял реванш, победив 12,5:10,5. Однако спустя три года он уступил титул американцу Бобби Фишеру.

Родившийся в Санкт-Петербурге Спасский с 1982 года выступал за Францию на шахматных олимпиадах.

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