Стармер в Вашингтоне: приглашение Трампу от короля и попытки добиться гарантий защиты от России

Чтобы не допустить нарушений режима прекращения огня со стороны России ряд европейских стран, прежде всего Великобритания и Франция, предлагают разместить в Украине свой воинский контингент, призванный помочь Украине в случае нового нападения России. Трамп несколько раз высказывался в поддержку этой идеи, однако отказывался давать гарантии со стороны США. Стармер, со своей стороны, неоднократно говорил, что гарантии поддержки такого контингента со стороны США необходимы.

Москва заявляла, что присутствие на украинской территории войск стран-членов НАТО для нее неприемлемо.

В четверг Трампу в присутствии Стармера задали гипотетический вопрос, будут ли США помогать британским войскам, если они будут дислоцированы в Украине и подвергнутся нападению со стороны России.

«Вы знаете, я всегда замечал за британцами, что им помощь особенно не нужна. — ответил Трамп. — Они сами очень хорошо справляются. Это звучит так, как будто я уклоняюсь от ответа, но я не уклоняюсь. Британцы — невероятные солдаты, это невероятная армия, и она сама о себе позаботится».

«Но если им будет нужна помощь, я всегда буду с ними, окей? Я всегда будут с ними — но им не нужна помощь», — добавил Трамп.