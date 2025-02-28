Что произошло в доме семьи Молдансов, который вспыхнул как спичка

В воскресенье, 23 февраля, Мудите проснулась в шесть, быстро оделась и выпила кофе. Муж и младший сын еще спали. Она собиралась на смену в Акнистскую психоневрологическую больницу, она начиналась в семь. "Зашла в котельную, запустила давление, чтобы радиатор лучше грел. Если бы пахло гарью, я бы почувствовала, но все было в порядке", - вспоминает она. Перед уходом Мудите открыла дверь и выпустила во двор одну из собак - массивную московскую сторожевую.