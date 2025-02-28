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Что произошло в доме семьи Молдансов, который вспыхнул как спичка

Перевод: rus.tvnet.lv
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Утром в воскресенье над Акнисте поднялось черное облако дыма и зазвучали сирены автомобилей пожарных. 53-летняя помощница медсестры психоневрологической больницы Мудите Молдане беспомощно смотрела, как восемь часов подряд пожарные борются с пламенем, которое уничтожает дом и хозяйство ее семьи. Пожар начался так быстро, что семья спаслась в последний момент, но все могло быть и иначе.

Что произошло в то роковое утро в опрятном хозяйстве, которое вспыхнуло как спичка за считаные минуты?

В воскресенье, 23 февраля, Мудите проснулась в шесть, быстро оделась и выпила кофе. Муж и младший сын еще спали. Она собиралась на смену в Акнистскую психоневрологическую больницу, она начиналась в семь. "Зашла в котельную, запустила давление, чтобы радиатор лучше грел. Если бы пахло гарью, я бы почувствовала, но все было в порядке", - вспоминает она. Перед уходом Мудите открыла дверь и выпустила во двор одну из собак - массивную московскую сторожевую.

Она еще не знала, что через несколько часов этот шаг будет иметь решающее значение.

Номер счета для оказания помощи: LV07UNLA0091022349780. Atbalsts Mudītei Moldānei.

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