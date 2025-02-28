Не похожа на себя: как Мишель Трахтенберг жила последние месяцы?

У 39-летней звезды сериала "Сплетница" произошла остановка сердца, и она умерла в среду, 26 февраля, в своей квартире в Нью-Йорке после того, как недавно ей пересадили печень. Официальная причина смерти Мишель Трахтенберг пока неизвестна, но трагедию не рассматривают как убийство.

"Мишель всегда выглядела счастливой. Я никогда не замечал в ней ничего плохого", -сказал Рафаэль Уильямс, который живет в доме актрисы. По словам соседа, он не видел никаких проблем. "Я не знал ее лично, но она всегда пыталась поздороваться в лифте. [Ее смерть] шокирует меня, потому что у нее, казалось, не было никаких проблем", - добавил Уильямс.

Другая соседка Трахтенберг, Ариана Родригес, также высказалась о звезде фильма "Евротур", назвав ее "замечательной соседкой", которая "не была шумной" и "улыбалась всем в коридорах". "Мне так грустно, что я больше не увижу ее в доме. Она всегда здоровалась со мной", - рассказала женщина.

Впрочем, Родригес заметила, что ее звездная соседка стала "стройной" и выглядела "все меньше и меньше похожей на себя в последние несколько месяцев". Мишель Трахтенберг, казалось, похудела, ее волосы поредели, а белки глаз стали желтыми, но в январе 2024 года она уверяла, что "счастлива и здорова".

Ариана Родригес также рассказала об отношениях звезды "Сплетницы" с талант-агентом и продюсером Джеем Коэном. "Я видела ее с парнем несколько раз, и они всегда шли либо взявшись за руки, либо обнявшись", - сказала она.

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