Мужчине дали почти 9 лет за сексуальное насилие по отношению к девочке на остановке в Гробине

Суд отметил, что между обвиняемым и прокурором было заключено соглашение о признании вины, поэтому суд утвердил заключенное между сторонами соглашение.

Обвиняемый запросил полный текст решения, который доступен в секретариате суда с 18 февраля, но само решение может быть обжаловано до 3 марта. Однако в настоящее время этого сделано не было.

Как уже сообщалось, полиция получила заявление, что в феврале 2024 года в Гробине на автобусной остановке мужчина совершил насилие сексуального характера, прикоснувшись рукой в районе половых органов несовершеннолетней, а затем покинул автобусную остановку.

Несколько дней спустя полиция получила информацию, что мужчина начал следовать за совершеннолетней женщиной и шлепнул ее по заду, после чего был задержан.

Мужчина ранее был осужден за совершение уголовных преступлений, направленных против нравственности и половой неприкосновенности несовершеннолетних. Преступление в Гробине мужчина совершил всего через восемь дней после освобождения из мест лишения свободы.

Полиция указывает, что в основном дети не говорят о вещах, которые с ними произошли, однако если ребенок все-таки доверяется и рассказывает хотя бы одному близкому или знакомому, полиция призывает этих людей реагировать и обращаться к специалистам, которые далее будут работать с детьми и проверят, что ребенок совершил и через что прошел.

О таких преступлениях важно информировать специалистов, а детям важно получить психологическую помощь. В данном случае девочка рассказала о произошедшем близким, которые далее проинформировали полицию.

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