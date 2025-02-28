Курземский районный суд в конце января приговорил ранее судимого педофила за сексуальное насилие по отношению к девочке на остановке в Гробине к тюремному заключению на восемь лет и восемь месяцев, а также пробационному надзору на пять лет, выяснило агентство LETA в суде.
Мужчине дали почти 9 лет за сексуальное насилие по отношению к девочке на остановке в Гробине
Суд отметил, что между обвиняемым и прокурором было заключено соглашение о признании вины, поэтому суд утвердил заключенное между сторонами соглашение.
Обвиняемый запросил полный текст решения, который доступен в секретариате суда с 18 февраля, но само решение может быть обжаловано до 3 марта. Однако в настоящее время этого сделано не было.
Как уже сообщалось, полиция получила заявление, что в феврале 2024 года в Гробине на автобусной остановке мужчина совершил насилие сексуального характера, прикоснувшись рукой в районе половых органов несовершеннолетней, а затем покинул автобусную остановку.
Несколько дней спустя полиция получила информацию, что мужчина начал следовать за совершеннолетней женщиной и шлепнул ее по заду, после чего был задержан.
Мужчина ранее был осужден за совершение уголовных преступлений, направленных против нравственности и половой неприкосновенности несовершеннолетних. Преступление в Гробине мужчина совершил всего через восемь дней после освобождения из мест лишения свободы.
Полиция указывает, что в основном дети не говорят о вещах, которые с ними произошли, однако если ребенок все-таки доверяется и рассказывает хотя бы одному близкому или знакомому, полиция призывает этих людей реагировать и обращаться к специалистам, которые далее будут работать с детьми и проверят, что ребенок совершил и через что прошел.
О таких преступлениях важно информировать специалистов, а детям важно получить психологическую помощь. В данном случае девочка рассказала о произошедшем близким, которые далее проинформировали полицию.
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