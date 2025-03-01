Курды объявили перемирие с Турцией

"Чтобы открыть путь к реализации мирного призыва нашего лидера Апо и построению демократического общества, с сегодняшнего дня мы объявляем перемирие", - заявило руководство PKK.

Имя "Апо" является широко распространенным прозвищем Оджалана среди курдов.

"Мы полностью согласны с содержанием этого призыва, примем его и будем ему следовать", - говорится в заявлении, опубликованном информационным агентством ANF, которое поддерживает PKK.

Ранее, в обнародованной в четверг декларации, подготовленной в его тюремной камере на острове Имралы, 75-летний Оджалан заявил: "Все вооруженные группировки должны сложить оружие, а PKK - прекратить свое существование".

PKK ведет вооруженную борьбу за создание независимого Курдистана на курдских территориях Турции с 1984 года. За это время конфликт унес около 45 000 жизней. Как Турция, так и США и Европейский Союз (ЕС) официально признают PKK террористической организацией.