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Курды объявили перемирие с Турцией

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Сирийские курды с портретом плененного Абдуллы Оджалана
Сирийские курды с портретом плененного Абдуллы Оджалана Фото: REUTERS/Orhan Qereman

Запрещенная в Турции Курдская рабочая партия (PKK) в субботу объявила о прекращении огня после того, как ее основатель и многолетний лидер Абдулла Оджалан, находящийся в тюрьме, призвал организацию сложить оружие и распустить свои структуры.

"Чтобы открыть путь к реализации мирного призыва нашего лидера Апо и построению демократического общества, с сегодняшнего дня мы объявляем перемирие", - заявило руководство PKK.

Имя "Апо" является широко распространенным прозвищем Оджалана среди курдов.

"Мы полностью согласны с содержанием этого призыва, примем его и будем ему следовать", - говорится в заявлении, опубликованном информационным агентством ANF, которое поддерживает PKK.

Ранее, в обнародованной в четверг декларации, подготовленной в его тюремной камере на острове Имралы, 75-летний Оджалан заявил: "Все вооруженные группировки должны сложить оружие, а PKK - прекратить свое существование".

PKK ведет вооруженную борьбу за создание независимого Курдистана на курдских территориях Турции с 1984 года. За это время конфликт унес около 45 000 жизней. Как Турция, так и США и Европейский Союз (ЕС) официально признают PKK террористической организацией.

В последние месяцы в курдском вопросе начали появляться признаки возможных изменений. Власти Турции впервые за долгое время разрешили депутатам парламента от прокурдской Партии равенства и демократии народов (DEM) посетить Оджалана в тюрьме, что вызвало надежды на возможные позитивные сдвиги.

Этот процесс сдвинулся с мертвой точки после того, как в октябре прошлого года лидер ультраправой Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели, являющийся союзником президента Реджепа Тайипа Эрдогана, призвал Оджалана осудить терроризм и публично заявить о роспуске PKK.

Бахчели также намекнул на возможность освобождения Оджалана.

После первой встречи с депутатами DEM в декабре Оджалан заявил, что сближение между турками и курдами - это историческая ответственность, и выразил готовность принять участие в мирных инициативах, возглавляемых Анкарой.

Предыдущие попытки мирных переговоров между Турцией и PKK завершились неудачей в 2015 году. До октября прошлого года никаких контактов между сторонами не было.

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