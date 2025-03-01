60% жителей Латвии считают возврат налогов важной частью дохода

Еще 29% респондентов воспринимают возврат налогов как дополнительный бонус, а 11% считают его частично важной частью своего бюджета.

Что касается способов использования полученной суммы, то 47% опрошенных заявили, что тратят эти деньги обдуманно, тщательно планируя их распределение. 44% отметили, что все зависит от конкретной ситуации или суммы возврата. А 9% признались, что распоряжаются этими средствами спонтанно, поддаваясь моментным желаниям и нуждам.

Большинство респондентов (34%) направляют возвращенные налоги на оплату ежемесячных счетов. Еще 25% используют их на повседневные нужды, такие как покупка продуктов питания и бытовых товаров.

При этом 21% опрошенных предпочитает потратить эти деньги на что-то особенное для себя или семьи - например, на путешествие или дорогостоящую покупку.

Примерно каждый десятый респондент (9%) вкладывает возврат налогов в сбережения или инвестиции.

Еще 8% отметили, что используют эти средства иными способами, а 3% направляют их на благотворительность или другие социально значимые цели.

Опрос был проведен в январе 2025 года, в нем приняли участие более 1000 клиентов компании.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!