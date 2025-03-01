В Латвии вводится обязательный учет покупателей аксессуаров для оружия

Дополнительно изменения устраняют дублирующий контроль за перемещением гражданского огнестрельного оружия внутри Евросоюза, а также контроль за импортом товаров двойного назначения, который ранее осложнял процесс получения таких товаров латвийскими производителями.

Такую систему не применяет ни одна другая страна ЕС, и теперь от нее планируется отказаться. Вопросы лицензирования перемещения гражданского оружия внутри ЕС будут регулироваться исключительно Государственной полицией в соответствии с Директивой о приобретении и хранении оружия.

Также в закон вводится четкое определение технической помощи и требований к ее лицензированию в соответствии с регламентом о товарах двойного назначения. Это позволит не только контролировать соответствующие услуги, но и точнее регулировать посреднические операции.

В Министерстве иностранных дел подчеркивают, что ранее включенные в закон нормы усложняли процесс получения различных лицензий с учетом современных производственных реалий. Теперь же регулирование отдельных видов лицензий будет передано в ведение Кабинета министров, что позволит оперативно адаптироваться к изменениям в сфере производства стратегически важных товаров.

Например, будет введен новый вид лицензий для ремонта стратегически значимой продукции.

Закон об обороте стратегически важных товаров определяет, какие товары попадают в эту категорию, устанавливает требования к их перевозке, регулирует коммерческую деятельность с их использованием, а также разграничивает полномочия различных государственных учреждений, занимающихся контролем в этой сфере.

Стратегически важные товары делятся на две категории: военные товары и товары двойного назначения, которые могут применяться как в военных, так и в гражданских целях.

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