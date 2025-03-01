В Латвии торговцы оружейными аксессуарами, такими как прицелы и глушители, теперь обязаны вести учет своих покупателей. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел, уточнив, что соответствующие поправки к Закону об обороте стратегически важных товаров вступили в силу в субботу, 1 марта.
В Латвии вводится обязательный учет покупателей аксессуаров для оружия
Согласно изменениям, была также уточнена ответственность Министерства иностранных дел в вопросах контроля за санкциями против России и Беларуси - в частности, в отношении товаров, которые могут быть использованы для укрепления их военной промышленности.
Теперь продавцы оружейных аксессуаров обязаны регистрировать покупателей, чтобы обеспечить лучшую прослеживаемость этих товаров и предотвратить их возможное попадание в руки третьих лиц.
Кроме того, внесенные в закон изменения устраняют существовавшие ранее ограничения для латвийских перевозчиков, которые ставили их в невыгодное положение по сравнению с иностранными транспортными компаниями. Если раньше латвийским перевозчикам требовалась лицензия на транзит стратегически важных товаров, то теперь они освобождаются от этой обязанности, как и иностранные перевозчики. Однако Министерство иностранных дел сохраняет за собой право запрещать транзит в случаях, если он противоречит, например, международным санкциям.
Поправки также снимают ограничения для латвийских университетов, которые ранее не могли участвовать в исследовательских проектах Европейского оборонного фонда, связанных с разработкой и изучением военной продукции.
Ранее вузы не имели права получать военные товары для научных целей, но теперь они смогут приобретать товары из Общего военного списка ЕС без специальной лицензии Министерства обороны, если эти товары необходимы для исследований или разработок в рамках государственных проектов.
Дополнительно изменения устраняют дублирующий контроль за перемещением гражданского огнестрельного оружия внутри Евросоюза, а также контроль за импортом товаров двойного назначения, который ранее осложнял процесс получения таких товаров латвийскими производителями.
Такую систему не применяет ни одна другая страна ЕС, и теперь от нее планируется отказаться. Вопросы лицензирования перемещения гражданского оружия внутри ЕС будут регулироваться исключительно Государственной полицией в соответствии с Директивой о приобретении и хранении оружия.
Также в закон вводится четкое определение технической помощи и требований к ее лицензированию в соответствии с регламентом о товарах двойного назначения. Это позволит не только контролировать соответствующие услуги, но и точнее регулировать посреднические операции.
В Министерстве иностранных дел подчеркивают, что ранее включенные в закон нормы усложняли процесс получения различных лицензий с учетом современных производственных реалий. Теперь же регулирование отдельных видов лицензий будет передано в ведение Кабинета министров, что позволит оперативно адаптироваться к изменениям в сфере производства стратегически важных товаров.
Например, будет введен новый вид лицензий для ремонта стратегически значимой продукции.
Закон об обороте стратегически важных товаров определяет, какие товары попадают в эту категорию, устанавливает требования к их перевозке, регулирует коммерческую деятельность с их использованием, а также разграничивает полномочия различных государственных учреждений, занимающихся контролем в этой сфере.
Стратегически важные товары делятся на две категории: военные товары и товары двойного назначения, которые могут применяться как в военных, так и в гражданских целях.
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