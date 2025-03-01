После встречи, состоявшейся в пятницу, ряд республиканцев, ранее поддерживавших Украину, подвергли Зеленского резкой критике. Во время переговоров Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс открыто упрекнули украинского лидера, обвинив его в неуважительном поведении.

Сенатор Линдси Грэм, который за несколько часов до этого принимал участие в дружеской встрече с Зеленским и группой сенаторов, после конфликта в Белом доме заявил, что украинский президент должен изменить свою позицию или покинуть пост.

"То, что я увидел в Овальном кабинете, - это демонстрация неуважения. И я не уверен, что мы когда-либо сможем снова сотрудничать с Зеленским", - сказал Грэм журналистам после визита в Белый дом. "Ему либо стоит уйти и отправить кого-то, с кем мы сможем работать, либо он должен измениться", - добавил сенатор от Южной Каролины.

Однако не все республиканцы поддержали позицию Трампа и Вэнса. Например, конгрессмен от Нью-Йорка Майк Лоулер призвал к продолжению поддержки Украины и назвал встречу в Овальном кабинете "упущенной возможностью" как для США, так и для Украины, которая могла бы укрепить экономическое и оборонное сотрудничество между странами.

А умеренный республиканец из Небраски Дон Бэкон отметил, что этот день стал провалом для американской внешней политики.

"Украина стремится к независимости, свободному рынку и верховенству закона. Она хочет быть частью Запада. А Россия нас ненавидит и презирает западные ценности. Мы должны четко заявить, что поддерживаем свободу", - заявил Бэкон.

При этом ни один из республиканских законодателей не высказал прямой критики в адрес Трампа или Вэнса.

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