Что жители Латвии думают о дезинформации?

По мнению респондентов, дезинформация широко распространена в платформах TikTok, Facebook и YouTube. За год на 6,5 процентного пункта выросла доля тех, кто считает, что дезинформация распространена в TikTok - если в 2023 году так думали 41,7% опрошенных, то в прошлом году - уже 48,2%.

Кроме того, на 3,1 процентного пункта выросла доля респондентов, считающих, что дезинформация распространена в Instagram (в 2023 году - 37,2%, в 2024 году - 40,3%).

Аналогично увеличилась доля тех, кто считает X («Twitter») источником дезинформации - в 2023 году так думали 29,5% респондентов, а в 2024 году - уже 33,6% (рост на 4,1 процентного пункта).

В то же время на 3,3 процентного пункта уменьшилась доля респондентов, считающих, что дезинформация распространена в WhatsApp (в 2023 году - 30,3%, в 2024 году - 27,1%).

Чаще всего функцию жалоб (report) респонденты использовали в Facebook - 24% опрошенных, и еще 24,1% знают о такой возможности, но не воспользовались ею.

Также исследование показывает, что за год на 3,3 процентного пункта выросла осведомленность респондентов о возможности подачи жалоб в Facebook - в 2023 году об этом знали 20,8% опрошенных, а в 2024 году уже 23,1%.

По сравнению с 2023 годом, в прошлом году больше респондентов использовали функцию жалоб во всех медиаплатформах, особенно в Instagram, где рост составил 5 процентных пунктов.

Опрос был проведен по заказу Государственной канцелярии исследовательской компанией Berg Research в интернете с 15 октября по 24 ноября 2024 года. В нем приняли участие 1009 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.

Исследование финансировалось из государственного бюджета и обошлось в 3685 евро.

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