Дезинформацию считают проблемой в Латвии 76,3% жителей, и за год число тех, кто так думает, увеличилось, свидетельствует опрос общественного мнения, заказанный Государственной канцелярией.
Что жители Латвии думают о дезинформации?
Год назад дезинформацию как проблему в Латвии воспринимали 69,2% респондентов.
В целом участники опроса, проведенного в конце прошлого года, согласились, что дезинформация влияет на общество и социально-политические процессы в Латвии. Больше всего она подрывает доверие к государству (это отметили 83,3% респондентов) и доверие к СМИ (82,8%). Кроме того, 81,3% опрошенных считают, что дезинформация способствует поляризации общества.
В прошлом году респонденты чаще указывали на угрозу внешней безопасности и обороноспособности страны как следствие дезинформации. В 2023 году так думали 65,9% опрошенных, а в прошлом году - уже 70,6%.
Также в 2024 году больше людей считали, что дезинформация угрожает общественному здоровью: если в 2023 году так думали 61,9% респондентов, то в прошлом году - 65,4%.
Согласно опросу, 20,2% респондентов считают, что дезинформация широко распространена в коммерческих СМИ, 13,4% уверены, что она "широко распространена" в общественных СМИ, а 15,6% так думают о сайтах неправительственных организаций.
Если оценивать, где дезинформация "распространена" в целом (суммарно ответы "широко распространена" и "средне распространена"), то по сравнению с предыдущим годом в 2024 году больше людей считали, что она присутствует в коммерческих СМИ. В 2023 году так думали 48,8% респондентов, а в прошлом году - 53,6%. Также возросло число людей, считающих, что дезинформация распространена в общественных СМИ (в 2023 году - 33,9%, в 2024 году - 36,9%).
Кроме того, в 2024 году 33,5% респондентов полагали, что дезинформация присутствует на сайтах представительств международных организаций в Латвии, тогда как годом ранее так думали 30,5%.
Меньше респондентов в 2024 году указывали на распространение дезинформации на сайте Канцелярии президента Латвии, сайте Сейма или в их коммуникации в социальных сетях.
Менее половины опрошенных (47,7%) считают, что способны распознать, какая информация в СМИ является достоверной. Этот показатель остался на уровне прошлого года, но значительно ниже, чем в 2022 году.
Большинство опрошенных (76%) знают, кто такие "тролли", а 59% знают, что такое боты, причем число таких респондентов за год увеличилось, свидетельствуют данные исследования.
Согласно опросу, половина респондентов (49,4%) знают, что такое дипфейк и как он работает в интернете, 39% смогли бы его распознать, а 29,5% уже сталкивались с ним. За год понимание населения того, что такое дипфейк, выросло на 7,3 процентного пункта.
30,7% респондентов регулярно, по крайней мере раз в неделю, реагируют на контент, публикуемый СМИ в социальных сетях. Около пятой части опрошенных регулярно делятся таким контентом и комментируют его, показывают данные исследования.
По сравнению с 2022 годом, в 2024 году на 9,1 процентного пункта увеличилось число респондентов, которые регулярно комментируют контент СМИ в соцсетях. В прошлом году это отметили 30,7% опрошенных.
68,4% респондентов указали, что перед реакцией на информацию, размещенную СМИ в соцсетях, они стараются ее проверить, в то время как 8,6% признались, что не проверяют такую информацию.
По мнению респондентов, дезинформация широко распространена в платформах TikTok, Facebook и YouTube. За год на 6,5 процентного пункта выросла доля тех, кто считает, что дезинформация распространена в TikTok - если в 2023 году так думали 41,7% опрошенных, то в прошлом году - уже 48,2%.
Кроме того, на 3,1 процентного пункта выросла доля респондентов, считающих, что дезинформация распространена в Instagram (в 2023 году - 37,2%, в 2024 году - 40,3%).
Аналогично увеличилась доля тех, кто считает X («Twitter») источником дезинформации - в 2023 году так думали 29,5% респондентов, а в 2024 году - уже 33,6% (рост на 4,1 процентного пункта).
В то же время на 3,3 процентного пункта уменьшилась доля респондентов, считающих, что дезинформация распространена в WhatsApp (в 2023 году - 30,3%, в 2024 году - 27,1%).
Чаще всего функцию жалоб (report) респонденты использовали в Facebook - 24% опрошенных, и еще 24,1% знают о такой возможности, но не воспользовались ею.
Также исследование показывает, что за год на 3,3 процентного пункта выросла осведомленность респондентов о возможности подачи жалоб в Facebook - в 2023 году об этом знали 20,8% опрошенных, а в 2024 году уже 23,1%.
По сравнению с 2023 годом, в прошлом году больше респондентов использовали функцию жалоб во всех медиаплатформах, особенно в Instagram, где рост составил 5 процентных пунктов.
Опрос был проведен по заказу Государственной канцелярии исследовательской компанией Berg Research в интернете с 15 октября по 24 ноября 2024 года. В нем приняли участие 1009 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.
Исследование финансировалось из государственного бюджета и обошлось в 3685 евро.
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