Гололедица затрудняет движение в центральной и восточной Латвии

Кроме того, гололед наблюдается на региональных дорогах в окрестностях Бауски, Огре, Айзкраукле, Мадоны, Екабпилса, Даугавпилса, Прейли, Лудзы, Краславы, Гулбене, Балви, Валки и Алуксне.

LVC призывает водителей быть максимально осторожными и сообщать о сложных дорожных условиях или других наблюдениях, касающихся безопасности движения. Сделать это можно по круглосуточному бесплатному телефону 80005555 или через официальные аккаунты компании в соцсетях X и Facebook.