В воскресенье утром в центральной и восточной частях Латвии сложные погодные условия осложняют движение по главным и региональным дорогам страны. Причина - гололедица, сообщили представители государственного предприятия Latvijas valsts ceļi (LVC).
Гололедица затрудняет движение в центральной и восточной Латвии
Скользкие участки трасс активно обрабатываются противогололедными материалами. Для улучшения дорожной ситуации задействованы 62 единицы зимней спецтехники.
Особенно затруднено движение на следующих участках:
- на Видземском шоссе (A2) от поворота на Рауну до Вецлайцене,
- на Даугавпилсском шоссе (A6) от Пиекални до моста через Айвексте и от Екабпилса до Извалте,
- на Баусском шоссе (A7) от Дзимтмисы до Гренцтале,
- на Резекненском шоссе (A12) от Варакляны до Терехова.
Также сложные дорожные условия отмечены:
- на всей протяженности трассы Гребнево - Резекне - Даугавпилс - Медуми (A13),
- на Даугавпилсском объездном шоссе (A14),
- на Резекненском объездном шоссе (A15),
- на трассе Тинужи - Кокнесе (P80) от поворота на Скривери до Персе.
Кроме того, гололед наблюдается на региональных дорогах в окрестностях Бауски, Огре, Айзкраукле, Мадоны, Екабпилса, Даугавпилса, Прейли, Лудзы, Краславы, Гулбене, Балви, Валки и Алуксне.
LVC призывает водителей быть максимально осторожными и сообщать о сложных дорожных условиях или других наблюдениях, касающихся безопасности движения. Сделать это можно по круглосуточному бесплатному телефону 80005555 или через официальные аккаунты компании в соцсетях X и Facebook.
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