Израиль заблокировал ввоз гуманитарной помощи в Газу

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что страна приняла предложение специального посланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа о временном прекращении огня на период празднования Рамадана и еврейской Пасхи (Песах). Это заявление прозвучало спустя несколько часов после завершения первого этапа достигнутого ранее соглашения о перемирии.

Если стороны достигнут договоренности, перемирие продлится как минимум до окончания поста в Рамадан, ориентировочно до 31 марта, и, возможно, до Песаха, который начинается 20 апреля.

Согласно предложенным условиям, ХАМАС должен будет в первый же день освобождения передать половину пленных, включая как живых, так и погибших заложников. Оставшиеся пленники будут переданы Израилю в конце перемирия при условии достижения соглашения о полном прекращении боевых действий.

В ответ на это ХАМАС заявил, что придерживается первоначальной версии перемирия, согласно которой переговоры должны были перейти во вторую фазу, предусматривающую обсуждение окончательного завершения войны.

Группировка отвергла предложение о продлении текущего 42-дневного режима прекращения огня, на чем настаивает израильская сторона.