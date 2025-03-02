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Израиль заблокировал ввоз гуманитарной помощи в Газу

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Северная часть Газы в феврале 2025 года
Северная часть Газы в феврале 2025 года Фото: BASHAR TALEB/AFP

В воскресенье Израиль заблокировал въезд гуманитарных грузов в сектор Газа, что еще больше обострило ситуацию вокруг продолжающегося дипломатического тупика по вопросу перемирия. Тем временем группировка ХАМАС призвала Египет и Катар вмешаться, чтобы не допустить эскалации.

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что страна приняла предложение специального посланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа о временном прекращении огня на период празднования Рамадана и еврейской Пасхи (Песах). Это заявление прозвучало спустя несколько часов после завершения первого этапа достигнутого ранее соглашения о перемирии.

Если стороны достигнут договоренности, перемирие продлится как минимум до окончания поста в Рамадан, ориентировочно до 31 марта, и, возможно, до Песаха, который начинается 20 апреля.

Согласно предложенным условиям, ХАМАС должен будет в первый же день освобождения передать половину пленных, включая как живых, так и погибших заложников. Оставшиеся пленники будут переданы Израилю в конце перемирия при условии достижения соглашения о полном прекращении боевых действий.

В ответ на это ХАМАС заявил, что придерживается первоначальной версии перемирия, согласно которой переговоры должны были перейти во вторую фазу, предусматривающую обсуждение окончательного завершения войны.

Группировка отвергла предложение о продлении текущего 42-дневного режима прекращения огня, на чем настаивает израильская сторона.

По данным египетских источников, в пятницу израильская делегация находилась в Каире, где пыталась добиться продления первого этапа перемирия еще на 42 дня. Однако ХАМАС настаивает на переходе ко второму этапу.

Представитель ХАМАС Хазем Касем в субботу подтвердил, что группировка отвергает израильский план.

Во время первого этапа перемирия ХАМАС освободил 33 израильских заложников, а также пятерых граждан Таиланда, которые были переданы Израилю в рамках непредвиденного обмена.

В ответ на это Израиль освободил около 2 000 палестинских заключенных и отвел свои войска с ряда позиций в Газе.

Согласно изначальной договоренности, второй этап перемирия предполагал начало переговоров о судьбе оставшихся 59 израильских заложников, полный вывод израильских войск из Газы и окончательное прекращение войны.

Однако эти переговоры так и не начались. Израиль официально заявил, что не прекратит боевые действия, пока все его заложники не будут освобождены.

Канцелярия премьер-министра Нетаньяху выпустила заявление:

"Израиль не согласится на перемирие без освобождения наших заложников".

Кроме того, в этом же заявлении было объявлено о полном прекращении поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

"Если ХАМАС продолжит отказываться от условий, последуют новые меры", - предупредило израильское правительство.

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