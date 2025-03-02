Rīgas satiksme выставила на аукцион десять троллейбусов

На продажу выставлены семь троллейбусов Škoda 24TR, выпущенных в 2008 году, и три машины 2009 года выпуска.

Начальная цена лота - 96 661,58 евро (без учета НДС). Шаг аукциона - 500 евро.

Аукцион проходит на электронной платформе судебной администрации и завершится 26 марта в 13:00.

Как сообщалось ранее, в 2023 году оборот Rīgas satiksme составил 184,044 млн евро, а чистая прибыль компании достигла 1,838 млн евро.

Rīgas satiksme занимается перевозкой пассажиров на автобусах, трамваях и троллейбусах, а также управляет парковками на улицах Риги. Единственным владельцем предприятия является Рижская дума.

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