ВИДЕО О неподобающем поведении тренера Брициса сообщалось и раньше

В интервью LTV лучший латвийский биатлонист Андрей Расторгуев рассказал, что Брицис напал на него, а причиной конфликта стало обвинение в краже лыж.

Сам тренер категорически отрицает исчезновение инвентаря. В интервью Latvijas Avīze это же подтвердил ответственный за экипировку Рейнис Корсунов.

"Есть все доказательства того, что ничего подобного не происходило. Я веду учет лыж", - заявил Корсунов.

По его словам, при перелете на этап Кубка мира в Северной Америке спортсменам пришлось объединить лыжи в один общий чехол из-за ограничений по багажу.

"Обратно каждый брал уже свои лыжи. Все просто: доставали, складывали. Я отвечаю за инвентарь круглосуточно, 24/7", - пояснил Корсунов, отказавшись давать дополнительные комментарии LTV.

Спортсмен отметил, что QR-коды для маркировки лыж появились только в этом году, а раньше лыжи отмечались наклейками, которые можно было легко удалить.