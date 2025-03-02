В начале недели стало известно, что тренер Илмар Брицис избил биатлониста Андрея Расторгуева. Однако, как сообщает Латвийское телевидение (LTV), спортсмены уже ранее сообщали о неподобающем поведении тренера, но эти сигналы не привели к действиям.
ВИДЕО ⟩ О неподобающем поведении тренера Брициса сообщалось и раньше
В интервью LTV лучший латвийский биатлонист Андрей Расторгуев рассказал, что Брицис напал на него, а причиной конфликта стало обвинение в краже лыж.
Сам тренер категорически отрицает исчезновение инвентаря. В интервью Latvijas Avīze это же подтвердил ответственный за экипировку Рейнис Корсунов.
"Есть все доказательства того, что ничего подобного не происходило. Я веду учет лыж", - заявил Корсунов.
По его словам, при перелете на этап Кубка мира в Северной Америке спортсменам пришлось объединить лыжи в один общий чехол из-за ограничений по багажу.
"Обратно каждый брал уже свои лыжи. Все просто: доставали, складывали. Я отвечаю за инвентарь круглосуточно, 24/7", - пояснил Корсунов, отказавшись давать дополнительные комментарии LTV.
Спортсмен отметил, что QR-коды для маркировки лыж появились только в этом году, а раньше лыжи отмечались наклейками, которые можно было легко удалить.
По его словам, инвентарь в сборной периодически пропадал, хоть и не слишком часто. В качестве примера он привел случай, когда в прошлом году без следа исчезли палки стоимостью около 500 евро.
Ситуацию прокомментировала бывшая генеральный секретарь Латвийской федерации биатлона Анна Ермолаева, которая написала в Facebook, что Брициса подозревали в кражах инвентаря уже давно.
Она рекомендовала обращаться к бывшему президенту Латвийской федерации биатлона Янису Берзиньшу-старшему.
LTV не удалось связаться с ним, но его сын, Янис Берзиньш-младший, заявил, что впервые слышит об этих обвинениях.
По информации LTV, Расторгуев уведомил руководство федерации еще во время чемпионата о пропаже лыж, но на его обращения не реагировали несколько дней.
Кроме того, несколько биатлонистов сборной подтвердили LTV, что уже ранее жаловались на Брициса, считая, что его поведение не соответствует статусу главного тренера.
Они обращались как в Латвийскую федерацию биатлона, так и в Дисциплинарный комитет Международного союза биатлонистов (IBU Integrity Unit).
Президент Латвийской федерации биатлона Каспар Сакниньш отрицает, что в федерацию поступали какие-либо официальные жалобы на Брица.
А глава IBU Integrity Unit Грег Маккена отказался комментировать ситуацию - ни подтверждая, ни опровергая информацию о поданных жалобах.
Видео: Сюжет LTV
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