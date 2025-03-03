3 марта на пресс-конференции после получения премии "Оскар" Гинт Зилбалодис выразил свои чувства на латышском языке.
Видео ⟩ На премии "Оскар" впервые прозвучал латышский язык
На пресс-конференции церемонии вручения премии "Оскар" впервые прозвучал латышский язык.
"Я очень счастлив и очень скучаю по Латвии (Esmu ļoti priecīgs un ļoti ilgojos pēc Latvijas)", - сказал Гинт Зилбалодис на пресс-конференции после получения "Оскара".
Анимационный фильм режиссера Гинта Зилбалодиса "Поток" завоевал первую в истории Латвии премию "Оскар" на церемонии в Лос-Анджелесе, победив в категории "Лучший анимационный фильм".
"Поток" также был номинирован в категории "Лучший иностранный фильм", но не получил эту награду. "Оскар" в этой категории получил бразильский фильм "Я все еще здесь".
Получив награду, Зилбалодис поблагодарил свою семью, команду, своего кота и собаку и напомнил всем нам, что мы в одной лодке и что мы должны преодолеть наши разногласия и работать вместе..
"Я надеюсь, что эта награда откроет двери для независимых анимационных режиссеров по всему миру. Это первый случай, когда фильм из Латвии был номинирован, и это очень много значит для нас. Мы очень вдохновлены и надеемся вскоре вернуться сюда", - сказал Зилбалодис.
Выступая перед журналистами сразу после получения награды, он сказал, что очень благодарен и с нетерпением ждет возвращения домой. "Я очень скучаю по Латвии и с нетерпением жду возможности снять свой следующий фильм", - признался Зилаблодис.
Награду Зилбалодису вручили Голди Хоун и Эндрю Гарфилд.
Ведущий Конан О'Брайен отметил, что это первый "Оскар" в истории Латвии. "Эстония, теперь мяч на твоей стороне поля", — добавил он.
"Поток" в категории "Лучший анимационный фильм" конкурировал с мультфильмами "Головоломка 2", "Уоллес и Громит: Птичья месть", "Дикий робот" и "Мемуары улитки". "Дикий робот" считался главным претендентом на награду, но все-таки уступил латвийской картине, в которой все действие происходит без слов.
В категории "Лучший фильм на иностранном языке" также были номинированы датская "Девушка с иглой", немецкая "Семя священного инжира" и криминальный музыкальный фильм французского режиссера Жака Одиара "Эмилия Перес", который лидировал в номинациях на премию "Оскар".
Поток" - первый латвийский фильм, номинированный на "Оскар" в двух категориях.
Первым латвийским фильмом, выдвинутым на "Оскар", был фильм Яниса Стрейча "Дитя человеческое" 1991 года, а вторым - фильм Айгара Граубы "Стражи Риги" 2009 года.
Мировая премьера фильма "Поток" состоялась на Каннском кинофестивале, и с тех пор он получил более 70 международных наград практически на всех континентах, включая премию "Золотой глобус" за лучший анимационный фильм.
Анимационный фильм "Поток" - это 3D-мультипликационная история о коте-индивидуалисте, который вынужден покинуть свой дом во время сильного наводнения и укрыться в небольшой лодке вместе с другими животными. Чтобы выжить в новом и необитаемом мире, коту придется изменить свои привычки и сотрудничать с собакой, капибарой, лемуром и птицей.
В творческую группу фильма "Поток" вошли режиссер, продюсер, сценарист и художник Зилбалодис, продюсер и соавтор сценария Матис Кажа, продюсеры Рон Дианс и Григорий Залкманс, звукорежиссер Гурвалс Койкс-Галлас, главный аниматор Лео Силис-Пелисье, авторы музыки Зилбалодис и Рихардс Зальупе, художники по визуальным эффектам Константин Вишневский и Мартиньш Упитис.
Церемония вручения премии "Оскар" прошла в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, где с 2001 года местом проведения является Dolby Theatre, расположенный в культурном центре Ovation Hollywood.
Все лауреаты "Оскара-2025":
- Лучший фильм - "Анора";
- Лучший режиссер - Шон Бейкер ("Анора");
- Лучший актер - Эдриан Броуди ("Бруталист");
- Лучшая актриса - Майки Мэдисон ("Анора");
- Лучший актер второго плана - Киран Калкин ("Настоящая боль");
- Лучшая актриса второго плана - Зои Салдана ("Эмилия Перес");
- Лучший анимационный фильм - "Поток";
- Лучший иностранный фильм - "Я все еще здесь";
- Лучший оригинальный сценарий - "Анора";
- Лучший адаптированный сценарий - "Конклав";
- Лучшая операторская работа - "Бруталист";
- Лучшая музыка - "Бруталист";
- Лучший монтаж - "Анора";
- Лучшие визуальные эффекты - "Дюна: Часть вторая";
- Лучший звук - "Дюна: Часть вторая";
- Лучшая работа художника-постановщика - "Злая: Сказка о ведьме Запада";
- Лучший дизайн костюмов - "Злая: Сказка о ведьме Запада";
- Лучшая песня - El Mal - "Эмилия Перес";
- Лучший грим и прически - "Субстанция";
- Лучший документальный фильм - "Нет другой земли";
- Лучший игровой короткометражный фильм - "Я не робот";
- Лучший короткометражный анимационный фильм - "В тени кипариса";
- Лучший короткометражный документальный фильм - "Единственная девушка в оркестре".
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