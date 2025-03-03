Видео На премии "Оскар" впервые прозвучал латышский язык

Выступая перед журналистами сразу после получения награды, он сказал, что очень благодарен и с нетерпением ждет возвращения домой. "Я очень скучаю по Латвии и с нетерпением жду возможности снять свой следующий фильм", - признался Зилаблодис.

Награду Зилбалодису вручили Голди Хоун и Эндрю Гарфилд.

Ведущий Конан О'Брайен отметил, что это первый "Оскар" в истории Латвии. "Эстония, теперь мяч на твоей стороне поля", — добавил он.

"Поток" в категории "Лучший анимационный фильм" конкурировал с мультфильмами "Головоломка 2", "Уоллес и Громит: Птичья месть", "Дикий робот" и "Мемуары улитки". "Дикий робот" считался главным претендентом на награду, но все-таки уступил латвийской картине, в которой все действие происходит без слов.

В категории "Лучший фильм на иностранном языке" также были номинированы датская "Девушка с иглой", немецкая "Семя священного инжира" и криминальный музыкальный фильм французского режиссера Жака Одиара "Эмилия Перес", который лидировал в номинациях на премию "Оскар".

Поток" - первый латвийский фильм, номинированный на "Оскар" в двух категориях.

Первым латвийским фильмом, выдвинутым на "Оскар", был фильм Яниса Стрейча "Дитя человеческое" 1991 года, а вторым - фильм Айгара Граубы "Стражи Риги" 2009 года.

Мировая премьера фильма "Поток" состоялась на Каннском кинофестивале, и с тех пор он получил более 70 международных наград практически на всех континентах, включая премию "Золотой глобус" за лучший анимационный фильм.