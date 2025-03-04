Гольф в Латвии переживает бурный рост - количество лицензированных игроков в сезоне 2024 года увеличилось на 38%, что является самым высоким показателем за всю историю. В общей сложности 940 новых игроков присоединились к гольф-семье, демонстрируя, что этот вид спорта становится все более популярным и доступным для разных групп населения. По данным Латвийской федерации гольфа (LGF), в 2023 году этот показатель увеличился на 14%.
В прошлом году гольф в Латвии привлек почти тысячу новых игроков
Гольф - не просто элитный вид спорта
Средний возраст игрока в гольф в Латвии составляет 37 лет, что значительно ниже среднемирового показателя. В то же время гольф - это вид спорта, которым можно наслаждаться всю жизнь. Например, возраст участников национальных чемпионатов, организуемых Латвийской федерацией гольфа, варьируется от 8 до 85 лет в юниорских и старших соревнованиях соответственно.
"Гольф становится любимым видом спорта для все большего числа людей - он больше не рассматривается как элитный вид спорта. Гольф адаптируется к различным потребностям разных людей, и в него может играть каждый независимо от возраста, физической подготовки или уровня дохода", - говорит президент LGF Янис Трегерс.
В прошлом году 37% новых игроков были дамами, что выше, чем в среднем по Европе (26%). 10% новых игроков - дети и молодые люди до 18 лет. Гольф как вид спорта продолжает развиваться во всем мире. С 2020 года количество игроков в гольф в Европе увеличилось на 9%, и Латвия значительно опережает мировой рост.
Мифы и реальность - гольф доступнее, чем кажется
Хотя в общественном сознании гольф по-прежнему считается дорогим и эксклюзивным видом спорта, его растущая популярность показывает, что это спорт, который можно адаптировать к предпочтениям и способностям каждого. Диапазон оборудования для гольфа и цен очень широк, а первоначальные затраты гораздо меньше, чем для многих других популярных в Латвии индивидуальных и даже командных видов спорта.
На латвийских полях можно играть в гольф, заплатив всего несколько евро за тренировочные мячи и клюшки. В него можно играть в самых разных форматах - самостоятельно, на соревнованиях, всей семьей или просто для того, чтобы поправить здоровье и увеличить количество шагов во время прогулки по полю. "Множество предубеждений и стереотипов о гольфе и вокруг него на самом деле должны быть полностью опровергнуты. У нас есть множество примеров и аргументов, чтобы назвать гольф одним из самых инклюзивных видов спорта. В него могут играть люди всех возрастов. В гольф также можно играть очень экономно. Гольф может быть инструментом для достижения широкого спектра индивидуальных целей - улучшения здоровья, общения, пребывания на природе, соревнований, а также для личностного развития. Гольф - это такой же вид спорта, как и все остальные, и он может быть адаптирован под каждого отдельного игрока", - объясняет Трегерс.
Исследования показывают, что регулярные занятия гольфом могут увеличить продолжительность жизни на 5 лет.
О гольфе в Латвии
В Латвии есть девять полей для гольфа в Риге, Пририжье, Видземе, Земгале и Курземе, которые предлагают широкий спектр возможностей для игры. Любой желающий может начать с курса "Зеленая карта", который дает базовые знания и навыки игры в гольф. LGF активно работает над расширением доступа к этому виду спорта, включая программы для детей и молодежи, а также сотрудничает с международными организациями для развития гольфа в Латвии.
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