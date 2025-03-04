В прошлом году гольф в Латвии привлек почти тысячу новых игроков

Хотя в общественном сознании гольф по-прежнему считается дорогим и эксклюзивным видом спорта, его растущая популярность показывает, что это спорт, который можно адаптировать к предпочтениям и способностям каждого. Диапазон оборудования для гольфа и цен очень широк, а первоначальные затраты гораздо меньше, чем для многих других популярных в Латвии индивидуальных и даже командных видов спорта.

На латвийских полях можно играть в гольф, заплатив всего несколько евро за тренировочные мячи и клюшки. В него можно играть в самых разных форматах - самостоятельно, на соревнованиях, всей семьей или просто для того, чтобы поправить здоровье и увеличить количество шагов во время прогулки по полю. "Множество предубеждений и стереотипов о гольфе и вокруг него на самом деле должны быть полностью опровергнуты. У нас есть множество примеров и аргументов, чтобы назвать гольф одним из самых инклюзивных видов спорта. В него могут играть люди всех возрастов. В гольф также можно играть очень экономно. Гольф может быть инструментом для достижения широкого спектра индивидуальных целей - улучшения здоровья, общения, пребывания на природе, соревнований, а также для личностного развития. Гольф - это такой же вид спорта, как и все остальные, и он может быть адаптирован под каждого отдельного игрока", - объясняет Трегерс.