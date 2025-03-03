Легенда латвийского баскетбола идет на выборы в Рижскую думу

Местные выборы состоятся 7 июня. В своем заявлении Валтерс не сообщил, по какому списку он намерен баллотироваться.

В заявлении говорится, что своим политическим оппонентом Валтерс считает Айнара Шлесерса, лидера партии "Латвия на первом месте".

"Сегодня я принял важное решение - участвовать в выборах в Рижскую думу. Мы живем в сложные политические времена, и уже недостаточно просто обсуждать и писать в социальных сетях. Нам нужно действовать, чтобы Рига стала безопасным, упорядоченным и развитым городом в наших руках", - говорится в заявлении бывшего баскетболиста.

"На этих выборах особенно важно объединить усилия и не допустить прихода к власти так называемой "коалиции Айнарской ваты". Я призываю всех латвийских избирателей быть активными - принять участие в выборах и проголосовать за тех, кому действительно небезразлично будущее Риги", - продолжает Валтерс.

"В ближайшее время я расскажу вам о своей программе, списке и дальнейших шагах. Нашему городу нужны смелые и честные решения - и вместе мы их примем!"