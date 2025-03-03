Легенда латвийского баскетбола Валдис Валтерс объявил в социальных сетях, что будет участвовать в выборах в Рижскую думу этим летом.
Легенда латвийского баскетбола идет на выборы в Рижскую думу
Местные выборы состоятся 7 июня. В своем заявлении Валтерс не сообщил, по какому списку он намерен баллотироваться.
В заявлении говорится, что своим политическим оппонентом Валтерс считает Айнара Шлесерса, лидера партии "Латвия на первом месте".
"Сегодня я принял важное решение - участвовать в выборах в Рижскую думу. Мы живем в сложные политические времена, и уже недостаточно просто обсуждать и писать в социальных сетях. Нам нужно действовать, чтобы Рига стала безопасным, упорядоченным и развитым городом в наших руках", - говорится в заявлении бывшего баскетболиста.
"На этих выборах особенно важно объединить усилия и не допустить прихода к власти так называемой "коалиции Айнарской ваты". Я призываю всех латвийских избирателей быть активными - принять участие в выборах и проголосовать за тех, кому действительно небезразлично будущее Риги", - продолжает Валтерс.
"В ближайшее время я расскажу вам о своей программе, списке и дальнейших шагах. Нашему городу нужны смелые и честные решения - и вместе мы их примем!"
В 2017 году Валтерс был введен в Зал славы Международной федерации баскетбола (FIBA).
С 1979 по 1988 год он выступал за сборную Советского Союза, став чемпионом мира (1982) и вице-чемпионом (1986), а также двукратным чемпионом Европы (1981, 1985), вице-чемпионом (1987) и бронзовым призером (1983), согласно архиву Латвийского баскетбольного союза (LBS).
В 1981 году Валтерс был признан лучшим игроком чемпионата Европы, а в 1985 году был включен в пятерку всех звезд Евробаскета.
Cienījamie rīdzinieki,— Ģenerālis AI (@GeneralisAi) March 3, 2025
Esmu šodien pieņēmis svarīgu lēmumu – kandidēt Rīgas Domes vēlēšanās. Mēs dzīvojam sarežģītā politiskajā laikā, un vairs nepietiek tikai ar diskusijām un ierakstiem sociālajos tīklos. Ir jārīkojas, lai Rīga būtu droša, sakārtota un attīstīta pilsēta mūsu…
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