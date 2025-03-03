Видео "Как поле боя!" Водители в шоке от качества парковки в RAKUS

"Речь идет о Рижской Восточной клинической университетской больнице. Так вот, условия там незавидные. И мы с мужем возим в эту больницу наших родителей. В зимних условиях наша машина чуть было не разбилась из-за всех этих скрытых выбоин и развалившихся бордюров. Я просто не понимаю, как там вообще можно делать парковку. И за нее, конечно, еще и деньги берут", - рассказала программе Иева из Вентспилса.

Журналисты программы отправились на место и своими глазами убедились в плохом состоянии парковки. Встреченные ими там водители также выражали недовольство состоянием асфальта.

В компании Europark Latvia, которая взимает деньги за парковку, ничего не сказали о состоянии дорожного покрытия, лишь заверили, что использование стоянки и размещение транспортных средств контролируется: "Если нарушение серьезное, например, заблокирован въезд или выезд машин, виновнику выписывается штраф".

В больнице, в свою очередь, отметили, что земля, на которой расположена автостоянка, не принадлежит медучреждению. По данным больницы, в ближайшее время на парковке планируется проводить ремонтные работы - как только температура воздуха поднимется до подходящей для асфальтирования.

"Но мы признаем, что это лишь временные решения, которые хоть и ненамного, но все же улучшат состояние парковки. Это не долгосрочные решения", - сказали в RAKUS.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu

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