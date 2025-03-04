"На сегодняшний день это шедевр", - сказал в своем стриме на YouTube кинокритик Антон Долин, рассказывая об итогах кинопремии "Оскар" 2025 года.
"Грандиозная новость для Латвии": Долин о победе "Потока" на "Оскаре"
"Поток" Гинта Зилбалодиса казался очень маленьким, очень микроскопическим независимым фильмом. В то же время все верили, что он победит. Это грандиозная новость для Латвии", - сказал кинокритик.
Антона Долина спрашивали о реакции, которая будет после победы. Будет ли она больше бронзы в хоккее: "У меня есть опасения, что меньше, потому что культура идет по остаточному принципу и отстает от спорта и других каких-то больших событий".
Но он считает, что это событие гораздо более масштабное, чем любой спорт.
"Flow - это детище новой компьютерной эпохи. Не случайно многие сравнивают анимацию, которой занимается Гинтс Зилбалодис с традициями и даже эстетикой компьютерных игр. Это не значит, что этот фильм похож на компьютерную игру. Он вообще ни на что не похож! Очень оригинальная анимация. Самое главное, кроме того, что здорово нарисовано и придумано, - это очень радикальная штука - полнометражный мультфильм без единого слова. Кот, пес, капибара и лемур плывут в одной лодке во время Всемирного потопа", - рассуждает Долин, отмечая речь Зилбалодиса на "Оскаре", в которой было подчеркнуто, что мы все в одной лодке.
"Дело не в том, что там котик милый. Хотя это, конечно, нельзя сбрасывать со счетов. Я думаю, что люди видят себя", - резюмировал критик.
Антон Долин подчеркнул, что "Поток" - абсолютный лидер проката в Латвии за все времена:
"Это не патриотизм по следам, а действительно новый национальный символ".
Кинокритик, конечно, не может говорить за латышей, он тут лишь гость, но, с его точки зрения, "на сегодняшний день никакой другой фильм не был бы для латвийской культуры более значимым, чем этот".
"На сегодняшний день это шедевр", - уверен он.
Видео: Стрим Антона Долина на YouTube
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