Силиня прокомментировала возможность отправки контингента с миротворческой миссией в Украину

Ссылаясь на онлайн-переговоры лидеров стран Балтии с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, Силиня сказала, что все больше намечаются попытки "сформировать коалицию доброй воли, в которой могли бы принять участие те страны, которые хотят и способны оказать дополнительную поддержку Украине".

Премьер отметила, что не исключена вероятность того, что и Латвия может направить свои силы в Украину для поддержания мира, но при принятии решений национальная безопасность и национальные интересы Латвии будут на первом месте, и это понимают также все остальные страны, которые ведут эти переговоры.

Премьер отметила, что Латвия, например, все еще может предложить украинцам различные возможности обучения.

Читайте также Комментарий Ринкевич: без США прочный мир в Украине невозможен

"У нас есть много других способов помочь украинцам. Этот вопрос надо рассматривать в стратегическом контексте, чтобы он никоим образом не противоречил интересам Латвии, которые стоят на первом месте", - сказала премьер, говоря о возможной отправке латвийских сил в Украину.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич также отметил, что на совещании по оборонным вопросам в Лондоне прозвучал вопрос, например, об отправке европейских военных в Украину.

По его мнению, европейские военнослужащие могут быть отправлены в Украину только в том случае, если можно будет воспользоваться имеющимся у США потенциалом - как военным, так и экономическим.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!