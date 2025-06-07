Переход школ на латышский: что говорят директора

Потому что если ему предлагают какие-то компенсаторные механизмы, какую-то помощь, какие-то переводы, просят выучить слова, а дома ничего не происходит, тогда, соответственно, происходит все вот так", - отметила Рогалева.

Павел Пестов отметил, что чаще всего наибольшая помощь требуется тем детям, чьи семьи имеют ограниченные ресурсы и слабую мотивацию.

"У тех детей, кому помощь нужна больше, которые не справляются до конца, очень часто семьи с с ограниченным ресурсом, с маленьким желанием и так далее. А там, где проблем нет - там очень часто их нет потому, что семья может поддержать", - поделился он.

По его словам, есть родители, которые сопротивляются переходу, а некоторые даже уезжают из страны.

Но Павел Пестов подчеркнул, что школе и самоуправлениям необходимо искать способы компенсировать то, чего ребенку не может дать семья.

"Мы же не можем просто сказать "ну, вот здесь такая семья, все будет плохо", и все. Мне кажется, в школах не всегда хватает и финансового ресурса, и человеческого ресурса, и где-то нормативного регулирования, чтобы мы могли все-таки дать вот эту помощь, которую семья объективно дать не может додать. Мы не переделаем семью. Но, если бы у нас был дополнительный ресурс, возможно мы могли бы этому ребенку помочь больше", - подытожил Пестов.