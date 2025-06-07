Переход школ на латышский: что говорят директора

Насколько успешно ученики адаптируются к обучению на латышском языке, зависит не только от школы, но и от поддержки со стороны родителей. Об этом рассказали директора школ в программе "Открытый разговор" на Латвийском радио 4, сообщает портал LSM+.
Директор Рижской 72-й средней школы Павел Пестов отметил, что переход на обучение на латышском языке продолжается второй год и стал немного легче.
"Уже есть какие-то методические наработки. Со другой стороны, мы видим, что, например, в первый класс из детских садов мы получаем более грамотных первоклассников, которые уже действительно могут какие-то слова и предложения говорить на латышском. Это нас очень радует", - заявил Павел Пестов.
Директор 34-й Рижской средней школы Наталья Рогалева согласилась с тем, что первоклассники приходят лучше подготовленными из детских садов, но отметила, что начальной школе в целом переход дается труднее, чем основной.
"Семиклассники, наверное, как-то уже настроились и морально, что им придется учиться на латышском языке, и поэтому для меня остается проблема - 4-й класс", - сказала Наталья Рогалева.
Директор подчеркнула, что школы стараются обеспечить плавный переход. При этом, по ее словам, в процессе участие должны принимать и родители.
"Родители не могут сложить ручки и сказать, что "школа, пожалуйста, вы переходите, вы и учите". И, конечно, нужен вклад самого ребенка.
Потому что если ему предлагают какие-то компенсаторные механизмы, какую-то помощь, какие-то переводы, просят выучить слова, а дома ничего не происходит, тогда, соответственно, происходит все вот так", - отметила Рогалева.
Павел Пестов отметил, что чаще всего наибольшая помощь требуется тем детям, чьи семьи имеют ограниченные ресурсы и слабую мотивацию.
"У тех детей, кому помощь нужна больше, которые не справляются до конца, очень часто семьи с с ограниченным ресурсом, с маленьким желанием и так далее. А там, где проблем нет - там очень часто их нет потому, что семья может поддержать", - поделился он.
По его словам, есть родители, которые сопротивляются переходу, а некоторые даже уезжают из страны.
Но Павел Пестов подчеркнул, что школе и самоуправлениям необходимо искать способы компенсировать то, чего ребенку не может дать семья.
"Мы же не можем просто сказать "ну, вот здесь такая семья, все будет плохо", и все. Мне кажется, в школах не всегда хватает и финансового ресурса, и человеческого ресурса, и где-то нормативного регулирования, чтобы мы могли все-таки дать вот эту помощь, которую семья объективно дать не может додать. Мы не переделаем семью. Но, если бы у нас был дополнительный ресурс, возможно мы могли бы этому ребенку помочь больше", - подытожил Пестов.
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