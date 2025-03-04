Под руководством Госполиции в международной операции арестованы 72 человека и изъято 8,2 тонны наркотиков

Основной целью международного проекта было усиление борьбы с организованной преступностью - контрабандой наркотиков и легализацией преступных доходов. В рамках проекта были внедрены инновационные методы и технические решения для эффективного противодействия организованным преступным группировкам.

Из-за специфики работы полиция не может раскрывать детали проекта и какие именно инновационные инструменты используются, однако за три года удалось провести более 50 трансграничных операций по всей Европе и поддержать свыше 20 совместных международных расследований. Это позволило выявить преступные сети и пролить свет на незаконные финансовые потоки.

Государственная полиция сразу приступила к продолжению проекта, и в январе 2025 года он был возобновлен с существенно увеличенным бюджетом - 2,3 миллиона евро, большая часть из которых будет направлена на оперативные расходы. Проект рассчитан на два года, а его финансирование обеспечивает Европейская комиссия.

Латвия является руководителем этого проекта, а основными партнерами выступают Литва, Эстония и Европол. В проекте участвуют правоохранительные органы различных стран, и к настоящему времени к нему присоединились уже 32 государства, включая страны, не входящие в Европейский союз.

Если первый этап проекта был сосредоточен в основном на борьбе с контрабандой наркотиков, то новый проект объявил войну более широкому спектру международной организованной преступности - контрабанде наркотиков и оружия, торговле людьми, финансовым преступлениям, незаконным потокам криптовалют, а также мошенничеству.

Цель проекта - обеспечить правоохранительные органы проактивными инструментами, интегрируя новейший анализ данных и искусственный интеллект, что позволит выявлять и уничтожать наиболее трудно достижимые и хорошо защищенные преступные сети, отмечают представители полиции.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!