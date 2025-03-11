Живущий в Латвии актер и музыкант Артур Смольянинов стал новым гостем YouTube-канала "И грянул Грэм". Признанный в РФ "иноагентом" и заочно арестованный за "фейки об армии" артист ответил на вопросы о своем возможном возвращении на родину.
"Я не держу зла ни на кого": Смольянинов о возможном возвращении в РФ
"Я не воспринимаю, что кто-то выступает против меня. Я думаю, что это, скорее, выступление против себя, своей природы, которая протестует, не хочет жить в страхе, не хочет бояться", - объяснил Артур Смольянинов.
Он отметил, что понимает причины ненависти в его сторону:
"Я вообще не держу зла ни на кого. Меня, правда, это не задевает совсем. Я к этому с пониманием отношусь. Я понимаю механизмы этих процессов. Когда на тебя наставлено ружье, ты сидишь в наручниках и не можешь сдвинуться ни вправо, ни влево, а с той стороны за колючей проволокой ты видишь человека, который свободен и может делать и говорить что хочет. Конечно, ты не будешь его любить. Тем не менее ты не можешь срываться на тех, у кого ты в заложниках, а потому ты будешь срываться на того, кто с той стороны".
Артист подчеркнул, что здесь нужен диалог, а для диалога нужна свобода: "В первую очередь, чтобы люди не боялись открыто говорить, что они думают, друг другу".
"Никто не хочет воевать. Никто не хочет быть несчастным. Никто не хочет погибать. Никто не хочет ненавидеть. Каждый человек хочет счастья", - резюмировал Смольянинов.
Видео: Интервью с Артуром Смольяниновым
Напомним, 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, состоялась премьера клипа Артура Смольянинова на песню "Никому (Остановите войну)", который снимался в Риге и Юрмале.
Фрагмент: О съемке клипа "Остановите войну!"
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