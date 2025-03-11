"Я не держу зла ни на кого": Смольянинов о возможном возвращении в РФ

"Я вообще не держу зла ни на кого. Меня, правда, это не задевает совсем. Я к этому с пониманием отношусь. Я понимаю механизмы этих процессов. Когда на тебя наставлено ружье, ты сидишь в наручниках и не можешь сдвинуться ни вправо, ни влево, а с той стороны за колючей проволокой ты видишь человека, который свободен и может делать и говорить что хочет. Конечно, ты не будешь его любить. Тем не менее ты не можешь срываться на тех, у кого ты в заложниках, а потому ты будешь срываться на того, кто с той стороны".