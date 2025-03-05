«Вы хотите, чтобы это продолжалось еще пять лет?» — спросил Трамп и снова заявил, что США потратили на поддержку Украины гораздо больше, чем Европа.

«К сожалению, Европа потратила больше денег на покупку российской нефти и газа, чем на защиту Украины. Подумайте об этом».

Некоторые демократы покинули зал, когда Трамп говорил об Украине.

В своем выступлении американский президент не конснулся приостановки военной помощи Киеву, о которой было объявлено накануне.

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Демократа Эла Грина вывели из зала в начале выступления Трампа Фото: Reuters

Это была первая речь Трампа в Конгрессе после возвращения в Белый дом. Это традиционное мероприятие, в котором президент подводит первые итоги первых нескольких недель своего срока. В должности Дональд Трамп провел уже 44 дня, то есть чуть более шести недель.

В 2017 году Трамп выступал с первой речью в Конгрессе ровно час, в этот раз он говорил 1 час 40 минут, его выступление стало самым длинным в истории.

«Америка вернулась», — заявил он в начале выступления.

По его словам, за несколько недель текущей администрации удалось добиться того, чего не удавалось добиться ни одной администрации за годы.

«Американскую мечту не остановить, и наша страна находится на грани возвращения, подобного которому мир никогда не видел и, возможно, никогда больше не увидит», — заявил Трамп.