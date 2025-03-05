Леброн Джеймс стал первым игроком в истории НБА, набравшим 50 000 очков

Джеймс набрал 50 000 очков, забросив трехочковый в начале первой четверти домашнего матча "Лос-Анджелес Лейкерс" против "Нью-Орлеан Пеликанс".

"Лейкерс" в гостях обыграли "Пеликанов" со счетом 136:115 (36:23, 33:36, 33:25, 34:31).

Во вторник Джеймс провел на площадке 33 минуты и 15 секунд, набрал 34 очка, реализовав пять из восьми двухочковых бросков, половину из десяти трехочковых и все девять штрафных бросков. В этом матче на его счету также восемь подборов, шесть результативных передач, перехват, два блока, четыре ошибки, личное замечание и показатель +/- +7.

После субботнего матча, в котором "Лейкерс" со счетом 108:102 обыграли "Клипперс" и Джеймс набрал 17 очков, на его счету было 49 999 очков.

40-летний Джеймс - самый результативный игрок как в основном турнире НБА, так и в играх плей-офф.

Джеймс проводит свой 22-й сезон в лиге, разделяя по этому показателю первое место в истории лиги с Винсом Картером.