Леброн Джеймс во вторник в Лос-Анджеле стал первым игроком в истории НБА, который набрал 50 000 очков, сообщает АР.
Леброн Джеймс стал первым игроком в истории НБА, набравшим 50 000 очков
Джеймс набрал 50 000 очков, забросив трехочковый в начале первой четверти домашнего матча "Лос-Анджелес Лейкерс" против "Нью-Орлеан Пеликанс".
"Лейкерс" в гостях обыграли "Пеликанов" со счетом 136:115 (36:23, 33:36, 33:25, 34:31).
Во вторник Джеймс провел на площадке 33 минуты и 15 секунд, набрал 34 очка, реализовав пять из восьми двухочковых бросков, половину из десяти трехочковых и все девять штрафных бросков. В этом матче на его счету также восемь подборов, шесть результативных передач, перехват, два блока, четыре ошибки, личное замечание и показатель +/- +7.
После субботнего матча, в котором "Лейкерс" со счетом 108:102 обыграли "Клипперс" и Джеймс набрал 17 очков, на его счету было 49 999 очков.
40-летний Джеймс - самый результативный игрок как в основном турнире НБА, так и в играх плей-офф.
Джеймс проводит свой 22-й сезон в лиге, разделяя по этому показателю первое место в истории лиги с Винсом Картером.
Во вторник Джеймс был признан игроком месяца в Западной конференции НБА, набирая в феврале в среднем 29,3 очка, 10,5 подбора, 6,9 передачи и 1,2 перехвата за 35 минут игры. Тем временем "Лейкерс" поднялись на второе место в Западной конференции, одержав девять побед в 11 последних матчах.
Это была 41-е подобное признание Джеймса, побившее его собственный рекорд лиги. Он также стал самым возрастным игроком, получившим эту награду, после Карла Мэлоуна, которому в ноябре 2000 года исполнилось 37 лет.
Проведя 1547 матчей в регулярном чемпионате, Джеймс занимает третье место в списке сыгравших больше всех матчей игроков НБА, уступая лишь Роберту Пэришу (1611) и Абдул-Джаббару (1560). В своем 23-м сезоне Джеймс может превзойти Пэриша.
Джеймс также принял участие в 287 матчах плей-офф, что является рекордом НБА. Он стал лучшим бомбардиром лиги за всю историю плей-офф 25 мая 2017 года, когда в финале Восточной конференции в Бостоне побил рекорд Майкла Джордана, набравшего 5987 очков в составе "Кливленд Кавальерс".
Он стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата 7 февраля 2023 года, побив рекорд Абдул-Джаббара (38 387 очков) в игре "Лейкерс" против "Оклахома-Сити Тандер".
Джеймс, включая игру вторника против "Пеликанов", набирал не менее десяти очков в 1278 матчах подряд с 6 января 2007 года, что является рекордом НБА.
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