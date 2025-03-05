Латвийский вратарь Элвис Мерзликин, выступающий за команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс", объявил о скором пополнении в своей семье.
У Мерзликина ожидается прибавление в семье
В матче НХЛ на этих выходных Мерзликин успешно отразил 43 броска и был признан первой звездой матча.
В беседе с журналистом НХЛ Джеффом Свободой спортсмен рассказал, что его жена Александра беременна вторым ребенком. Мерзликин переживал, что ребенок родится прямо перед игрой.
"Я приехал сюда молодым парнем. Теперь у меня есть семья. Я здесь женился. У меня есть один ребенок и со дня на день появится второй. Я мог бы пропустить эту игру. Это было очень напряженно, но тот факт, что мы одержали эту победу для города, очень важен", - сказал Мерзликин.
Латвийский хоккеист впервые стал отцом в 2021 году, когда его жена родила сына Нокса Матисса.
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