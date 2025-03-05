У Мерзликина ожидается прибавление в семье

"Я приехал сюда молодым парнем. Теперь у меня есть семья. Я здесь женился. У меня есть один ребенок и со дня на день появится второй. Я мог бы пропустить эту игру. Это было очень напряженно, но тот факт, что мы одержали эту победу для города, очень важен", - сказал Мерзликин.