Литовское издательство изъяло из продажи книгу Вэнса

Это решение было принято в связи с тем, что США приостановили военную помощь Украине.

"После решения администрации президента США приостановить помощь Украине издательство Sofoklis отзывает книгу Джея Ди Вэнса "Элегия хиллбилли. Мемуары о семье и культуре в кризисной ситуации" на время, пока внешняя политика США в отношении Украины будет оставаться неизменной", - говорится в сообщении издательства, выпустившего перевод книги на литовский язык.

Компания также призвала людей читать книги украинских авторов, выпущенные и Sofoklis, и другими издательствами, и делать пожертвования в пользу Украины.

Как уже сообщалось, в понедельник президент США Дональд Трамп объявил о своем решении приостановить военную помощь Украине.

Таким образом, администрация США усиливает давление на Украину, чтобы та согласилась на прекращение боевых действий на тех условиях, которых хочет Трамп. Это произошло после ссоры президента Украины Владимира Зеленского с Трампом и Вэнсом в Белом доме 28 февраля в присутствии представителей прессы.

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