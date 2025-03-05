Осужденный за нападение на молодого человека с флагом Украины доставлен в тюрьму

Однако адвокат потерпевшего обжаловал решение прокуратуры, и Генеральная прокуратура отменила назначенное наказание, возобновив уголовное разбирательство.

Инцидент произошел 20 мая 2022 года во время шествия "За освобождение от советского наследия", которое прошло от Памятника Свободы до Парка Победы в Пардаугаве. После завершения мероприятия, недалеко от места проведения, на улице Эдуарда Смильгиса, Лазарев, управляя автомобилем BMW, остановился, вышел из машины и нанес телесные повреждения молодому человеку 2003 года рождения, который был завернут в флаг Украины.

После нападения BMW скрылся с места происшествия, но полиции удалось установить личность нападавшего - им оказался Валерий Лазарев, 1984 года рождения, ранее уже попадавший в поле зрения правоохранительных органов.

Позже автомобиль был обнаружен на территории частного дома. На машине были заменены регистрационные номера, чтобы скрыть местонахождение владельца. Сам Лазарев спрятался на чердаке своего дома за дымоходом.

Во время нападения в машине Лазарева находилась Анастасия Цвирко, на тот момент сотрудница полиции. В отдельном разбирательстве ей были предъявлены обвинения в бездействии. Впоследствии Цвирко была уволена со службы.

Рижский городской суд назначил ей штраф в размере 9300 евро. Однако Цвирко обжаловала приговор, и теперь дело рассматривает Курземский окружной суд.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!