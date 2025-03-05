Ранее объявленный в розыск Валерий Лазарев, осужденный за нападение на молодого человека, носившего флаг Украины, был доставлен в места лишения свободы, подтвердили агентству LETA в Рижском городском суде.
Осужденный за нападение на молодого человека с флагом Украины доставлен в тюрьму
Как сообщалось ранее, на основании запроса Государственной полиции суд принял решение объявить Лазарева в розыск.
Суд приговорил его к двум годам лишения свободы. В августе прошлого года осужденный просил отсрочить исполнение приговора на два месяца, однако Рижский городской суд отклонил этот запрос.
Поскольку Лазарев не был доступен по указанным адресам, полиция инициировала его розыск. Однако позже осужденный самостоятельно явился в Государственную полицию.
Ранее Верховный суд отказался начинать кассационное производство по этому делу, что сделало окончательным приговор Апелляционного суда, согласно которому Лазареву был назначен двухлетний тюремный срок.
Изначально суд первой инстанции признал его виновным, но назначил условное наказание. Однако Апелляционный суд, рассмотрев апелляцию, отменил эту часть приговора и постановил, что осужденный должен отбыть наказание в тюрьме. Лазарев обжаловал это решение в Верховном суде, но тот отказался рассматривать дело.
Первоначально прокуратура назначила Лазареву наказание в виде 200 часов общественных работ. Такой вердикт стал возможен, поскольку обвиняемый признал свою вину и выплатил потерпевшему компенсацию морального ущерба в размере 6034 евро.
Однако адвокат потерпевшего обжаловал решение прокуратуры, и Генеральная прокуратура отменила назначенное наказание, возобновив уголовное разбирательство.
Инцидент произошел 20 мая 2022 года во время шествия "За освобождение от советского наследия", которое прошло от Памятника Свободы до Парка Победы в Пардаугаве. После завершения мероприятия, недалеко от места проведения, на улице Эдуарда Смильгиса, Лазарев, управляя автомобилем BMW, остановился, вышел из машины и нанес телесные повреждения молодому человеку 2003 года рождения, который был завернут в флаг Украины.
После нападения BMW скрылся с места происшествия, но полиции удалось установить личность нападавшего - им оказался Валерий Лазарев, 1984 года рождения, ранее уже попадавший в поле зрения правоохранительных органов.
Позже автомобиль был обнаружен на территории частного дома. На машине были заменены регистрационные номера, чтобы скрыть местонахождение владельца. Сам Лазарев спрятался на чердаке своего дома за дымоходом.
Во время нападения в машине Лазарева находилась Анастасия Цвирко, на тот момент сотрудница полиции. В отдельном разбирательстве ей были предъявлены обвинения в бездействии. Впоследствии Цвирко была уволена со службы.
Рижский городской суд назначил ей штраф в размере 9300 евро. Однако Цвирко обжаловала приговор, и теперь дело рассматривает Курземский окружной суд.
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