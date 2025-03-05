Рэперша Doja Cat назвала "Поток" своим любимым фильмом

"Прошлой ночью я танцевала с Сарой Полсон, и, кстати, "Поток" - мой любимый фильм всех времен, потому что это история о дружбе (...)", - написала исполнительница.

Как сообщалось, анимационный фильм "Поток" Гинта Зилбалодиса получил первый в истории Латвии "Оскар", победив в номинации "Лучший полнометражный анимационный фильм".

Галерея: Латвийский "Поток" получает "Оскар" как лучший анимационный фильм

Doja Cat выступала на церемонии вручения премии "Оскар" с музыкальным номером: она исполнила песню Diamonds Are Forever в рамках трибьют-номера в честь Джеймса Бонда.

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