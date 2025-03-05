Советник по национальной безопасности США Майкл Уолтц заявил, что президент Дональд Трамп может возобновить помощь Украине, если будут организованы мирные переговоры и приняты меры по укреплению доверия.
"Я считаю, что если нам удастся укрепить эти переговоры, продвинуться вперед и выработать определенные шаги по укреплению доверия, тогда президент серьезно рассмотрит возможность отмены этой паузы", - заявил Уолтц в интервью телеканалу Fox News.
Ранее сообщалось, что США приостановили военную помощь Украине, в том числе прекратили передачу разведывательной информации.
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