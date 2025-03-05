"Я считаю, что если нам удастся укрепить эти переговоры, продвинуться вперед и выработать определенные шаги по укреплению доверия, тогда президент серьезно рассмотрит возможность отмены этой паузы", - заявил Уолтц в интервью телеканалу Fox News.