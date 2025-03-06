Программа: будет ли эффективен запрет на туристические туры в Беларусь и РФ?

Но действительно ли это сократит поток жителей Латвии в эти страны? Это выясняла программа TV3 "900 секунд". Программа опросила жителей города.

Треть опрошенных, или 35 процентов, считают, что запрет туристическим агентствам организовывать поездки в Беларусь и Россию уменьшит поток латвийских жителей в эти страны.

Однако большинство - 50 процентов - придерживаются противоположного мнения и полагают, что запрет не окажет реального влияния.

Еще 15 процентов респондентов не имеют определенного мнения по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что в четверг, 27 февраля, Сейм концептуально поддержал поправки к закону о туризме, предусматривающие запрет для поставщиков туристических услуг на оказание туристических услуг в России и Беларуси.

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Поправки в закон предложила фракция "Нового Единства". Против законопроекта выступили оппозиционные фракции "Латвия на первом месте" и "За стабильность".

Цель поправок - минимизировать риски возможных нарушений прав человека для граждан Латвии и не допустить их вербовки в пользу России или Беларуси, поясняют авторы законопроекта.

Законопроект будет распространяться на всех зарегистрированных в Латвии поставщиков туристических услуг.

Запрет на оказание указанных туристических услуг в России и Беларуси может быть осуществлен как часть уже установленных международных санкций против этих стран и предотвратить политические и экономические отношения, которые могли бы способствовать агрессии или нарушениям прав человека, пояснили в "Новом Единстве".

Видео: Сюжет программы "900 секунд"

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